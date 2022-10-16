Мобилизованным рассказали, как оформить нотариальную доверенность со скидкой | 360°

Общество 16 октября 2022, 22:35 Поделиться Telegram

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Viber Мобилизованным рассказали, как оформить нотариальную доверенность со скидкой «Объясняем.рф»: мобилизованные могут оформить нотариальную доверенность со скидкой Pxhere.com

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Мобилизованные россияне могут оформить нотариальную доверенность со скидкой. Им она обойдется в размере от 100 до 500 рублей. Льгота освобождает их от платы за услуги правового и технического характера. Об этом сообщил портал «Объясняем.рф».

Чтобы получить льготу, нужно обратиться в нотариальную контору. Мобилизованные россияне обслуживаются специалистами вне очереди. При себе нужно иметь паспорт и повестку из военкомата или другой документ, который подтвердит факт призыва.

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При оформлении доверенности не нужно присутствие поверенного (доверенного лица).

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Дежурные нотариальные учреждения также работают во всех регионах. Туда можно обратиться в выходной и праздничный день. Некоторые нотариусы выезжают в учебные центры и пункты сбора.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. У россиян появилось много вопросов о призыве. Для этого портал «Объясняем.рф» запустил специального чат-бота в социальной сети «ВКонтакте», а также мессенджерах Telegram и Viber. Там можно найти ответы на вопросы об особенностях частичной мобилизации.

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