Россиянам объяснили, что будет с мобилизованными предпринимателями | 360°

Общество 18 октября 2022, 19:02 Россиянам объяснили, что будет с мобилизованными предпринимателями «Объясняем.РФ»: контракты по госзакупкам изменят для мобилизованных предпринимателей РИА «Новости»

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Контракты по госзакупкам будут изменены, если у компаний-поставщиков имеются сотрудники, призванные в рамках частичной мобилизации. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, рассказали на портале «Объясняем.РФ».

Данное постановление — часть плана в рамках первоочередных мер по обеспечению работы российской экономики в условиях частичной мобилизации. Мишустин ранее о нем уже сообщал. Решение, как сообщили на портале, коснется и мобилизованных индивидуальных предпринимателей.

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Мобилизованные предприниматели также получат отсрочку по оплате аренды недвижимости и земельных участков. А расторгнуть договоры аренды федерального имущества теперь можно будет без штрафных санкций.

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До этого в Минобороны заявили, что будут призывать не более 30% сотрудников из одной компании. Такое решение приняли для обеспечения бесперебойного и стабильного функционирования отраслей экономики.

На сайте «Объясняем.РФ» заработал специальный чат-бот, отвечающий на самые популярные вопросы о частичной мобилизации. Он доступен на таких платформах, как «ВКонтакте», Telegram, Viber.