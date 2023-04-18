Армия 18 апреля 2023, 16:17 Икону «Спас Нерукотворный», копии которой Путин передал бойцам в зоне СВО, купили в частной коллекции в США Песков: икону «Спас Нерукотворный» приобрели в частной коллекции в США РИА «Новости»

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Икону «Спас Нерукотворный», копии которой президент России Владимир Путин передал бойцам в зоне спецоперации, приобрели в частной коллекции в Соединенных Штатах. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сама икона раньше принадлежала военному министру Российской Империи Петру Ванновскому. Он находился на посту военного министра в 1881-1898 годах.

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«Икона, списки (копии — прим. ред.) с которой президент подарил военнослужащим в Херсонской области и в Луганской Народной Республике, была ранее приобретена из частной коллекции в США», — подчеркнул Песков.

По его словам, копии известной иконы останутся в Херсонской области и в ЛНР. Ее оригинал глава государства передаст в главный храм Вооруженных сил России.

Во вторник, 18 апреля, российский лидер прибыл в штаб группировки войск «Днепр» в Херсонском районе. Президент поздравил бойцов с прошедшей Пасхой и передал им икону. Кроме того, Путин побывал в штабе Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике. Там он также оставил копию «Спаса Нерукотворного».