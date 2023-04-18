Общество 18 апреля 2023, 13:56 Песков рассказал об иконах, которые Путин подарил военным Представитель Кремля Песков: оригинал иконы будет передан в главный храм ВС России Пресс-служба Кремля

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Подаренные президентом РФ Владимиром Путиным военным иконы «Спас нерукотворный» являются копиями, оригинал будет передан в главный храм Вооруженных сил России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что у иконы было две копии. Одна из них теперь находится в Херсонской области. Вторая — в Луганской Народной Республике.

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«Оригинал этой иконы будет передан Путиным в храм вооруженных сил», — Пескова процитировал ТАСС.

Представитель Кремля также рассказал, что ранее «Спас нерукотворный» принадлежал министру обороны Петру Ванновскому, которому образ подарил император Александр III.

Президент Владимир Путин во вторник приехал в штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Он поздравил военных с Пасхой и подарил им икону. Также глава государства посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР, где также оставил копию «Спаса нерукотворного». Кроме того, он заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других военачальников об обстановке на Луганском направлении.