Армия 21 декабря 2023, 10:12 Электронные повестки призывникам начнут выдавать осенью 2024 года Путин поручил провести осенний призыв, используя единый реестр призывников РИА «Новости»

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В 2024 году призывники получат электронные повестки в военкомат. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны провести осенний призыв с использованием единого реестра воинского учета. Документ опубликовали на сайте Кремля.

Нововведения заработают во время призывной кампании с октября по декабрь. Президент поручил Минобороны провести ее с использованием государственной информационной системы «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете» и отчитаться о проделанной работе до ноября.

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В сотрудничестве с Минцифры военное ведомство откроет автоматизированный доступ к личному кабинету в реестре повесток, позволит работодателям предоставлять необходимые для воинского учета сведения через ГИС. Постановку на воинский учет начнут проводить без явки в военкомат, актуализировать данные — преимущественно дистанционно. Создавать и направлять повестки Владимир Путин поручил в электронной форме.

Закон о создании единого реестра воинского учета приняли в апреле 2023 года. Первые электронные повестки в тестовом режиме планировали разослать в весенний призыв.