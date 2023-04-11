Армия 11 апреля 2023, 06:58 Электронные повестки в военкомат официально приравняют к бумажным Депутат Картаполов: электронные и бумажные повестки получат равную юридическую силу РИА «Новости»

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С 2023 года призывники в России стали получать повестки не только в бумажном, но и электронном виде. Юридически после принятия закона они станут равнозначными, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его процитировал ТАСС.

Депутаты доработали ко второму чтению законопроект о создании единого реестра военнообязанных. В него внесли пункт о том, что электронные повестки приравняют к бумажным, сохранив оба варианта. Андрей Картаполов объяснил, что будущие солдаты получат приглашения в военкоматы традиционным способом — на бумаге через работодателя или заказным письмом. Их продублируют в электронном виде на портале госуслуг или через МФЦ.

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«[Они получат] абсолютно одинаковую юридическую силу, неважно каким способом получили эту повестку», — сказал он.

Единый реестр военнообязанных и получение электронных повесток позволят, по словам Андрея Картаполова, оптимизировать процесс. Многие операции, вроде постановки на учет и снятия, переведут в цифру.

Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля. Впервые комиссариаты получили данные от органов власти в электронном виде и создали единую базу данных, которые используют в учетно-призывной работе. В Генштабе заявили, что призывники получат электронные повестки за исключением случаев, когда нет такой технической возможности.