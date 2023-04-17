Власть 17 апреля 2023, 18:25 Тестовую рассылку повесток через «Госуслуги» начнут в период весеннего призыва Военком Москвы Локтев: рассылку повесток через «Госуслуги» начнут в весенний призыв РИА «Новости»

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Тестовую рассылку повесток через портал госуслуг начнут уже во время весеннего призыва, заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев. В пресс-центре mk.ru он уточнил, что оповещения будут направлять и в режиме СМС.

«Мы начнем в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал „Госуслуги“, через смс-сообщения и в телефонном режиме», — рассказал военком.

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По его словам, в остальном нормы действующего законодательства не изменились. Порядок направления россиян на военную службу остался прежним, уточнил Максим Локтев.

Он добавил, что ни один призывник, пополнивший ряды Вооруженных сил России во время весенней кампании, не отправится в зоне проведения спецоперации. Указ президента Владимира Путина гарантирует это, подчеркнул Максим Локтев.

Ранее глава государства подписал закон о создании единого реестра воинского учета. Документ будут формировать сотрудники военкоматов по установленным правительством страны правилам. Нормы документа предусматривают вручение повесток в электронном виде.