Нефтебаза в Белгороде, по которой нанесли удары два украинских вертолета Ми-24, не имела отношения к ВС РФ и снабжала топливом только гражданский транспорт. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 1 апреля, около 05:00, два украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вторглись в воздушное пространство РФ и нанесли ракетный удар по нефтебазе на окраине Белгорода. В результате попадания ракет отдельные резервуары загорелись.

«Хочу подчеркнуть, что с данного объекта осуществлялось снабжение топливом только гражданского транспорта. Никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет», — сказал официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

В результате пожара никто из сотрудников нефтебазы не пострадал, персонал оперативно эвакуировали, как и жителей из близлежащих районов. Часть людей временно разместили в «Белгород-Арене», некоторые эвакуированные уехали к родственникам.

Всего в тушении пожара на нефтебазе задействовали 300 спасателей и более 100 единиц техники, включая вертолет и поезд.