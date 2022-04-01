Спасатели локализовали пожар на нефтебазе в Белгороде

Экстренные службы сумели локализовать отдельные очаги пожара на нефтебазе в Белгороде. Об этом в Telegram-канале сообщила городская мэрия.

Позже ТАСС со ссылкой на губернатора Белгородской области заявил о полной локализации пожара.

«По состоянию на 17:00 по московскому времени удалось локализовать отдельные очаги пожара. Пожарный расчет усилен до 150 человек за счет сотрудников из Курской области», — писали в администрации Белгорода.

Всего в тушении задействовали 300 спасателей и более 100 единиц техники, включая вертолет и поезд.

Мэр Белгорода Антон Иванов в Telegram-канале отмечал, что в близлежащих к месту пожара домах проживают около 900 человек. Большинство из них покинули жилье самостоятельно, еще 43 человека находятся в месте временного размещения на «Белгород Арене».

Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел 1 апреля. Причиной стал авиаудар со стороны украинских националистов.

Политический аналитик Иосиф Дискин выразил мнение, что атака ВСУ на нефтебазу стала признаком раскола в украинском руководстве.