Названы последствия удара ВСУ по нефтебазе в Белгороде для Украины

Авиаудар националистов по нефтебазе в Белгороде поспособствует расколу внутри украинского руководства. Об этом в эфире «360» заявил политический аналитик Иосиф Дискин.

«Атака на нефтебазу усилит раскол внутри украинского руководства. Между теми, кто считает, что надо искать компромисс и выход из конфликта, и другими, которым угрожает уголовная ответственность. Они готовы эскалировать конфликт до небес», — заявил Дискин.

Аналитик назвал атаку на нефтебазу актом безответственности и выразил уверенность, что она повысит требования Российской Федерации на грядущих переговорах.

«Это прямое свидетельство того, что Украина плохо контролирует свои вооруженные силы», — продолжил он.

Дискин считает, что в стратегическом плане прямое доказательство украинской агрессии сыграет на руку России.

«Это огорчительные финансовые потери, но в стратегическом плане не стоит рассматривать их как ущерб», — заявил эксперт.

В результате атаки ВСУ на нефтебазу в Белгородской области загорелось восемь резервуаров с топливом. Пострадавших в ходе данного ЧП нет.

Ранее «360» показал эксклюзивные кадры прибытия в Белгород пожарного поезда.