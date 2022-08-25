Самолет-разведчик НАТО засекли у Крымского моста

Натовский стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135W из Британии заметили над Черным морем у Крымского моста. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на данные сайта отслеживания авиаперелетов Flightradar.

В среду, 24 августа, самолет сделал круг над морем в 15:15 по Москве. Затем он развернулся обратно, достиг Румынии и продолжил полет с выключенным транспондером. Его точные место взлета и посадки остались неизвестны.

Позднее, в 17:30, то же воздушное судно совершило вылет к Керченскому проливу и фиксировалось там до 22:00. Потом самолет-разведчик НАТО полетел в сторону авиабазы Уоддингтон британских ВВС в окрестностях Лондона.

А еще беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk летал в районе Крыма с 14:00 того же дня до 7:30 четверга, 25 августа. Затем БПЛА полетел домой — на военную авиабазу США на итальянском острове Сицилия — и не вернулся.

На прошлой неделе посольство Великобритании отреагировало на сообщения о нарушившем границу России самолете, заявив, что воздушное судно просто выполняло «рутинную операцию». «Скучными делами» над Баренцевым море занимался британский самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135.