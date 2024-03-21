21 марта 2024, 10:42
Американские конструкторы не смогли снабдить самолеты лазерными пушками
TWZ: США потерпели неудачу при попытке установить лазерное оружие на Ghostrider
Военно-воздушные силы США планировали провести летные испытания самолета AC-130J Ghostrider с энергетическим оружием лазерного наведения. Проект остановили из-за технических проблем, сообщил сайт The War Zone.
Программу Airborne High Energy Laser с участием оружейной компании Lockheed Martin запустили в 2019 году. AC-130J Ghostrider мог стать первым американским самолетом с лазерным оружием. Летные испытания планировали провести в 2021 финансовом году, но несколько раз откладывали, а теперь и вовсе отменили.
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«После выполнения значительных сквозных операций на высокой мощности в ходе наземных испытаний на открытом воздухе твердотельная лазерная система AHEL столкнулась с техническими проблемами», — сказал представитель командования спецопераций ВВС США.
Издание выяснило, что программу закроют в 2024 году. Пентагон не запросил денег на ее реализацию в следующем финансовом году.
Собственное лазерное оружие дальнего действия разработала Великобритания. Минобороны заявило, что его пока не ввели в эксплуатацию и, вопреки заявлениям СМИ, не планировали испытывать на Украине.
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