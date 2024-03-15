Мир 15 марта 2024, 15:05 Newsweek узнал о планах Британии по развертыванию лазерного оружия на Украине Newsweek: у Британии нет планов развертывать оружие Dragonfire на Украине Википедия

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Лазерное оружие дальнего действия Dragonfire, которое разрабатывает Великобритания, еще не введено в эксплуатацию, а у страны пока нет планов по развертыванию его на Украине. Такие данные опубликовало американское издание Newsweek.

Авторы материала привели информацию Минобороны Великобритании, по которой Dragonfire еще не ввели в эксплуатацию. Пока эта система все еще находится на стадии исследований и разработок.

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«В настоящее время планов по развертыванию системы в Украине нет», — подчеркнули в статье, ссылаясь на британское министерство.

Тут же журналисты опубликовали и слова депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, заявившего о готовности Украины протестировать Dragonfire.

Ранее в аккаунте Минобороны Великобритании в соцсети X разместили кадры испытаний лазерного оружия дальнего действия. Они проходили в январе.

Несколькими днями ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил о проведении испытаний с боевой стрельбой лазера DragonFire.По его словам, эти кадры рассекретили совсем недавно.