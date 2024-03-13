Мир 13 марта 2024, 03:28 Британия впервые показала испытания секретного боевого лазера Минобороны Британии показало видео с испытаний лазерного оружия DragonFire РИА «Новости»

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Минобороны Великобритании провело испытания с боевой стрельбой лазера DragonFire. Видеоролик с тестированием появился на странице военного ведомства в социальной сети X.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс отметил, что кадры рассекретили совсем недавно.

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«Посмотрите первое в истории видео о британском лазерном оружии DragonFire», — отметил он.

Согласно записи, британское лазерное оружие может поражать цели в воздушном пространстве «со скоростью света». Также в видеоролике показали системы обнаружения и целеуказания, а также применение самого лазера.

Британское правительство сообщило об успешном тестировании лазерной пушки DragonFire, которое проходило 19 января на Гебридском полигоне в Шотландии. Военно-морские силы и сухопутные войска страны будут использовать лазерное оружие в рамках своих систем противовоздушной обороны.