Мир 29 апреля 2023, 02:40 Пентагон выделил Lockheed Martin средства на производство HIMARS Пентагон: Lockheed Martin получил заказ на производство HIMARS на 616 млн долларов Википедия

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Американская компания Lockheed Martin получила дополнительные 615,9 миллиона долларов для производства ракет HIMARS. Об этом сообщил Пентагон, написало РИА «Новости».

«Lockheed Martin получила дополнение к контракту на 615,96 миллиона долларов для производства HIMARS», — уточнили в американском ведомстве.

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Согласно прогнозам, контракт планируется исполнить к июню 2026 года.

Министерство обороны США также сделало дополнительный заказ у компании в виде 126 истребителей пятого поколения F-35 для собственных нужд и поставок другим странам. Их стоимость составила свыше 7,8 миллиардов долларов, уточнило агентство. Так, F-35 планируется направить для ВВС, ВМС и корпуса морской пехоты США. Также к заключенному контракту предложили произвести 81 самолет в модификации F-35A, 26 — F-35B и 19 — F-35C.

Ранее руководство Пентагона сообщило, что ВСУ получили почти все обещанные властям Украины танки и бронемашины от Запада.