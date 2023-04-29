29 апреля 2023, 02:40
Пентагон выделил Lockheed Martin средства на производство HIMARS
Пентагон: Lockheed Martin получил заказ на производство HIMARS на 616 млн долларов
Американская компания Lockheed Martin получила дополнительные 615,9 миллиона долларов для производства ракет HIMARS. Об этом сообщил Пентагон, написало РИА «Новости».
«Lockheed Martin получила дополнение к контракту на 615,96 миллиона долларов для производства HIMARS», — уточнили в американском ведомстве.
Реклама
Согласно прогнозам, контракт планируется исполнить к июню 2026 года.
Министерство обороны США также сделало дополнительный заказ у компании в виде 126 истребителей пятого поколения F-35 для собственных нужд и поставок другим странам. Их стоимость составила свыше 7,8 миллиардов долларов, уточнило агентство. Так, F-35 планируется направить для ВВС, ВМС и корпуса морской пехоты США. Также к заключенному контракту предложили произвести 81 самолет в модификации F-35A, 26 — F-35B и 19 — F-35C.
Ранее руководство Пентагона сообщило, что ВСУ получили почти все обещанные властям Украины танки и бронемашины от Запада.
США
Пентагон
Оружие
Реклама
Реклама