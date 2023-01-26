Эксклюзив 26 января 2023, 14:41 «Волчий билет на будущее в России». Слепакову пригрозили уголовным делом Депутат Милонов: Семен Слепаков повел себя бесчестно по отношению к армии России РИА «Новости»

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Фонд защиты национального исторического наследия попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина провести доследственную проверку в отношении юмориста Семена Слепакова. Певец мог совершить преступление по статье «Публичная дискредитация Вооруженных сил Российской Федерации». Речь идет о видео, которое артист опубликовал 25 января на YouTube. В ролике Слепаков поет сатирическую колыбельную от лица матери: один из ее сыновей погиб в бою, другой уехал за границу. После этого в Совфеде предложили запретить певцу выступать в России. «360» узнал у депутата, юриста и известного продюсера, стоит ли осуждать так называемых звезд.

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1 Виталий Милонов, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Слепаков сделал все для того, чтобы это произошло. Если бы человек совершил какую-то ошибку, погорячился, как делают многие, понял, что он там перегнул палку, извинился: «Прошу прощения, если кого-то оскорбил» или «Я понимаю, что нарушил закон». Но ведь они это делают только ради одного: чтобы против них возбудили какие-то дела, составили административные протоколы или чтобы просто кто-то возмутился. Специально провоцируют, ведь чтобы дальше собирать подачки разных государств, необходимо стать «жертвами режима». Слепаков получал-получал деньги от государства, продавал себя направо и налево, но здесь решил, что другое государство больше заплатит. Надо понимать, что слова Слепакова — не позиция поэта, это просто конъюнктура. Завтра он будет писать диаметральную противоположность. Но ругать Слепакова я не хочу, потому что, как помните, извозчиков и проституток ругать не стоит, они работают за деньги. Если же нарушил закон, перед законом должны быть все равны. Публичные артисты, известные личности зачастую позволяют себе гораздо больше, чем может позволить обычный человек, понимая, что им все простят, они договорятся, выступят на корпоративе у какой-нибудь организации… Это не должно сходить с рук. Должна быть наша принципиальная позиция, потому что сейчас, когда часть, лучшая часть наших людей находится в зоне СВО, когда люди защищают страну с оружием в руках, получают ранения и даже гибнут, когда им в спину смеется какой-то Слепаков со слюной… Такого быть не должно, это бесчестно. Мне на Слепакова наплевать. Но это бесчестно по отношению [к солдатам].

РИА «Новости»

2 Мария Ярмуш, специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Если лингвистическая экспертиза подтвердит, что в песне Слепакова присутствует информация, дискредитирующая армию России, это будет доказано специалистами в области филологии и лингвистики, то будет основание для возбуждения уголовного дела. Потому что у нас уже есть статья в Уголовном кодексе. И неважно, артист это или просто гражданин. Дело нужно возбуждать. Я считаю, что это правильно, такова реальность. Это не просто дискредитация, а подрыв стабильности в российском обществе. Сейчас, в условиях гибридной войны, это просто недопустимо, поэтому законодатель быстро отреагировал на необходимость защиты прав, законных интересов граждан, суверенитета России, внес изменения в УК. А если такие изменения есть и состав преступления налицо, надо возбуждать дело. Я это поддерживаю. Кстати, этот ролик <…>, о нем многие говорят. Там, безусловно, издевательство присутствует. Он даже это не завуалировал, там открытая издевка. Экспертиза достаточно быстро разбирается с подобным контентом, и Следственный комитет вполне может возбудить дело. По поводу лишения государственных наград, званий. Это, наверное, имеет право решать тот, кто такие награды давал. По поводу выступлений на территории России — думаю, здесь даже уже запретов никаких не нужно вводить. Общество более не приемлет подобное поведение. Такие артисты подвергаются бойкоту. Более того, конечно, никто не запрещает [выступления], но подобные концерты срываются. Очень много людей, которые не хотят таких артистов видеть. Это люди нерукопожатные, они себе купили волчий билет на будущее в России.

Один из авторов сериала «Домашний арест» Семен Слепаков, получивших специальный приз Совета Академии «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа» за 2018 год / РИА «Новости»

3 Иосиф Пригожин, продюсер Я неоднократно говорил: «Мы свободная страна. Так декларирует наш президент». В том числе поэтому я за то, чтобы каждый делал свой выбор. Мы можем делать только выводы, с кем нам идти дальше, а с кем не идти. Но отнимать, осуждать… У каждого своя теория, своя версия, свои какие-то моменты, которые нам, наверное, неведомы. <…> Мне намного сложнее, ведь мы со многими из одной тарелки ели, что называется. Ко многим относимся с уважением. Но сам поступок… Находясь на другой территории, заниматься там обсером своей страны или соотечественников — это не совсем, мне кажется, корректно и не совсем правильно. Поэтому, считаю, что у каждого свое мнение. Одни хотят так думать, другие хотят иначе думать. Конечно же, неправильно. Неправильно, когда где-то кто-то дружит против своей страны. Вот и все. Обстоятельства превыше тех мыслей, которые у нас есть. Совершенно четко, точно понятно, что нам была давно, уже на протяжении многих лет объявлена война. Мы сейчас говорим о том, что возникла ситуация, при которой все оказались заложниками большой масштабной игры, вот и все. Игра, исполненная определенной группой людей. Для меня это очевидно.

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