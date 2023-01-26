Знаменитости 26 января 2023, 07:24 Уголовное дело попросили открыть на Слепакова из-за его «колыбельной песни» Фонд защиты национального наследия попросил СК открыть уголовное дело против Слепакова РИА «Новости»

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Фонд защиты национального исторического наследия выступил с предложением провести долследственную проверку в отношении музыканта, продюсера и бывшего резидента Comedy Club Семена Слепакова после исполнения им песни, которая дискредитирует Вооруженные силы России. Организация обратилась с такой просьбой к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Об этом ТАСС заявил директор фонда Александр Карабанов.

«Мы обратились к главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении Семена Слепакова по факту совершения им преступления, предусмотренного статье УК РФ „Публичная дискредитация ВС РФ“», — сказал Карабанов.

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Организация еще 25 января обратилась в Минюст РФ с идеей внести Слепаков в список иностранных агентов. Поводом для обращения в ведомство и СК РФ стали исполненная публична артистом песня, стихи которой декретируют действия Вооруженных сил России. Кроме того, Слепаков иронизировал над «искренними чувствами патриотизма» россиян, готовых пожертвовать самым ценным, в том числе своей жизнью, ради своей страны.

Карабанов уточнил, что документ по аналогичным основаниям направили на имя главы Минюста РФ Константина Чуйченко. Ранее сенатор Константин Долгов предложил лишить Семена Слепакова российского гражданства.