Эксклюзив 02 мая 2023, 14:22 «Витрина нашего Отечества». Лещенко рассказал о творчестве Валентина Юдашкина Певец Лев Лещенко назвал смерть Юдашкина тяжелой утратой и печальным событием РИА «Новости»

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Модельер Валентин Юдашкин долгое время был «витриной Отечества», рассказал «360» певец Лев Лещенко. Он добавил, что виделся с кутюрье несколько дней назад, и его смерть стала тяжелой утратой для его близких, родных и поклонников.

«Дело в том, что я его видел буквально два или три дня назад, он был у Филиппа (Киркорова — прим. ред.) на концерте. Конечно, это очень тяжелая утрата, печальное событие для всех его друзей, для его почитателей, для людей, которые занимаются модельным бизнесом», — отметил Лещенко.

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По мнению певца, Юдашкин был не только самым титулованным отечественным модельером, но и великолепным творцом, художником и личностью. Он прославлял страну на выставках во Франции и других странах.

«Я помню Валю, когда он работал еще в маленьком подвальчике в доме 8/2 на Войковской, в котором я жил. Он там занимался живописью, занимался гримом — разрабатывал художественный грим и все прочее. А потом стал, конечно, уже таким ярким модельером. И, в общем, я повторюсь, это была витрина нашего Отечества», — подчеркнул артист.

Собеседник «360» напомнил, что несколько дней назад из жизни ушел другой мэтр — Вячеслав Зайцев, который был учителем Валентина Юдашкина.

«Мы потеряли двух удивительных художников и гуманистов, людей пассионарного характера, потому что они были открыты миру, открыты людям, очень много помогали нам всем, особенно артистам. Валя мне шил несколько одежд, вспоминаю его с грустью и печалью. Надеюсь, что память о нем сохранится еще надолго», — добавил Лев Лещенко.

Валентину Юдашкину было 59 лет. В последние годы он тяжело болел. Артист Владимир Винокур назвал модельера скромным, умным, тактичным и интеллигентным человеком.