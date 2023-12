Jens Kalaene/Global Look Press

Первой в суд обратилась молодая актриса и танцовщица Шарлотта Арну. Она рассказала, что дважды подверглась нападениям Депардье у него дома во время репетиций. Пострадавшая заявила в полицию, а та переслала дело в прокуратуру столицы. Депардье опросили, но он все отвергал, так что обвинения были сняты в 2019 году.

Однако Арну проявила настойчивость, и в октябре 2020 года расследование возобновили, а в феврале 2021-го французские власти таки предъявили Депардье обвинение в изнасиловании. Актер снова все отрицал, но снять обвинения через Апелляционный суд Парижа у него не вышло — история стала достоянием общественности.

В апреле 2023 года журналисты опубликовали показания аж 13 женщин, которые заявили, что в разное время были жертвами Депардье. Многие честно признавались в интервью Mediapart: опасались, что их не воспримут всерьез и долгие годы не решились обнародовать правду, но пример Арну придал им смелости.

В дальнейшем список обвинительниц вырос до 16 человек. Самой старшей была испанская журналистка Рут Баса. Она прибыла в Париж ради интервью с Депардье, а тот во время беседы целовал даму против ее воли в лицо и шею, а также «прикасался к ней под одеждой». Отбиться жертва не могла из-за анорексии, сообщило издание La Vanguardia.

Эммануэль Дебевер обвинила Депардье в сексуальном насилии во время съемок фильма «Дантон» в 1982 году — актриса играла его молодую жену. Она отнесла заявление в полицию одной из первых — после того как узнала, что заявлениям Арну в 2019 году отказались давать ход.

Однако дожидаться правосудия по каким-то причинам Дебевер не стала: в конце нынешнего ноября она прыгнула с моста в Сену. Хотя 60-летнюю актрису спасли, через неделю она умерла. Это случилось накануне выхода передачи на телеканале France 2, где она рассказала о домогательствах Депардье. Теперь полиция расследует обстоятельства ее смерти.

imago stock&people via www.imago / Global Look Press

Пресса знатно оттопталась на Депардье: артисту припомнили все его уничижительные высказывания в адрес женщин. А главное — признания самого актера журналисту Time Ричарду Корлиссу в 1978 году, что он лично неоднократно участвовал в изнасиловании, причем первый такой опыт он приобрел якобы в девять лет.

Спустя почти полвека этот эпатаж обернулся против актера. Теперь юристы Депардье заявляют, что он признался лишь в том, что был свидетелем изнасилований, но СМИ дали неправильный перевод. Кстати, журнал Time отказался от этой истории: сумма иска от разгневанного француза могла быть уж очень велика.

T.C.D./Global Look Press

Так что требовавшие от актера извинений американские феминистки из Национальной организации женщин остались несолоно хлебавши. Зато некоторые организаци решили поторопиться и вычистить Депардье из своих рядов. Например, его лишили звания рыцаря Национального ордена Квебека, отмечало радио Канады.

Во Франции, по примеру канадцев, тоже захотели было лишить Депардье ордена Почетного легиона. Однако актер не стал ждать и послал высшую награду страны министру культуры Риме Абдул-Малак, которая как раз призывала провести дисциплинарную комиссию, сообщал РБК.

Denis Thaust/Global Look Press

Несмотря на вакханалию в СМИ, на защиту Депардье встал президент Франции Эммануэль Макрон. Он напомнил о немалых заслугах актера и его вкладе в развитие мировой культуры.

Французского лидера поддержали полсотни знаменитостей, среди которых актеры Пьер Ришар и Бенуа Пульворд, модель и певица Карла Бруни, актрисы Натали Бай и Шарлотта Рэмплинг, режиссер и сценарист Надин Трентиньян. Они подписали открытое письмо, в котором назвали Депардье «священным гигантом кинематографа».

Звезда второй и третьей частей «Матрицы» Ламбер Вильсон не только высоко оценил вклад Депардье в искусство, но и назвал актера настоящим секс-символом уходящей эпохи, отметил сайт RTL.