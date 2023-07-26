Знаменитости 26 июля 2023, 18:17 Кевина Спейси признали невиновным в сексуальных домогательствах CNN: суд в Лондоне признал актера Кевина Спейси невиновным в сексуальных домогательствах РИА «Новости»

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Суд присяжных в Лондоне признал актер Кевина Спейси невиновным в домогательствах и других сексуальных преступлениях. Об этом сообщил телеканал CNN.

Суд рассматривал обвинения, поступившие от четырех мужчин. По их версии, Спейси совершал преступления интимного характера с 2004 по 2013 год, когда занимал пост художественного руководителя в лондонском театре Old Vic.

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Актера обвиняли в семи сексуальных домогательствах и двух других нарушениях такого же плана. Один из обвинителей сказал, что артист хватал его за гениталии, и это якобы чуть не стало причиной аварии в 2005 году.

Спейси утверждал, что прикасался к мужчине с его согласия. Актер смог доказать, что такое не могло произойти в период, на который указал истец.

Артист согласился, что прижиматься или трогать кого-то в районе интимных органов неуместно. По словам Спейси, он так не поступал. Актер также назвал себя влюбчивым человеком и признался, что мог бы «начать с объятий», но остановился бы при негативной реакции.

Присяжные обсуждали дело звезды «Карточного домика» три дня, свыше 12 часов. Решение вынесли в день рождения артиста — 26 июля ему исполнилось 64 года. Когда оглашали приговор, Спейси заплакал.

Перед судебным заседанием актер сообщил, что есть режиссеры и продюсеры, готовые предложить ему работу сразу после снятия обвинений.