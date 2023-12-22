Знаменитости 22 декабря 2023, 15:12 Макрон заступился за обвиняемого в домогательствах Депардье

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Президент Франции Эммануэль Макрон встал на защиту Жерара Депардье, которого обвинили в домогательствах. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Ситуация вокруг актера стала накаляться после смерти одной из участниц скандала, которая обвинила Депардье в сексуальном насилии. После этого на артиста обрушился новый шквал критики. Но неожиданно за него заступился президент Франции.

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«Я большой поклонник Жерара Депардье. Он великий актер, гений своей профессии. Он сделал известными французских героев по всему миру, и я говорю это не как президент, а как гражданин Франции», — сказал Макрон.

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