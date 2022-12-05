Знаменитости 05 декабря 2022, 19:46 В Питере — бить. Предложение Лепса сыграть в нарды обернулось уголовным делом Адвокат Добровинский: Лепсу не стоит переживать из-за уголовного дела после драки

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Концерт народного артиста России Григория Лепса, который прошел 2 декабря в Санкт-Петербурге, закончился эффектно. Финальную песню он не допел, а досаду выместил на микрофоне и собственных очках. Потом певец извинялся перед фанатами в соцсетях, объяснив, что приболел. Однако выяснилось, что после выступления он поехал не в аэропорт или гостиницу, а в паб на Московский проспект.

По данным «Фонтанки», в баре Григорий Лепс заказал 14 порций виски и пиво — всего на 12 890 рублей. Во время отдыха артист повздорил с другим посетителем. Завязалась перепалка, которая вскоре переросла в драку.

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Певец предложил 39-летнему жителю Петербурга по имени Дмитрий сыграть в нарды, но хотел поставить слишком крупную сумму денег. Мужчина отказался, это и стало причиной конфликта, рассказал «360» адвокат пострадавшего Евгений Хейфец.

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«Мой доверитель сидел в баре на Московском проспекте, играл в нарды. Зашел Лепс с охранником. Еще двое охранников на улице оставались. Он выпивал, а потом потребовал, чтобы его пустили играть в нарды, сказал, что ставит 10 тысяч долларов, махая пачками купюр», — отметил он.

Как несостоявшаяся партия в нарды переросла в драку, теперь будут разбираться полицейские. Дмитрий уже обратился к ним: по словам петербуржца, Лепс сломал ему нос.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части второй статьи 115 Уголовного кодекса — «Умышленное причинение легкого вреда здоровью группой лиц».

«На мой взгляд, Григорию Лепсу ничего не грозит. Если в деле и фигурирует слово „нос“, то, скорее всего, по отношению к третьему лицу. Так что Лепсу едва ли стоит о чем-то переживать, кроме как о своих концертах», — прокомментировал «360» адвокат Александр Добровинский.

Но есть и другие версии случившегося. Очевидица рассказала Life, что участники потасовки, которая происходила на улице, вернулись в заведение в «приподнятом настроении».

Издание «78» писало, что причиной драки стали назойливость посетителя и его «хамское поведение». Совладелец паба Николай Белоусов рассказал журналистам, что гость сам «докопался до Лепса».

По данным источника РЕН ТВ, Дмитрий навязчиво просил народного артиста сфотографироваться с ним, это и спровоцировало конфликт. Сам Лепс пока никак не комментировал эту ситуацию.

Вероятно, стороны могут пойти на мировую, сообщила «Фонтанка». Осталось только договориться о размере компенсации, которую певец должен выплатить пострадавшему.