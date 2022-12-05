Эксклюзив 05 декабря 2022, 12:08 «Надеемся на возбуждение дела». Адвокат пострадавшего в драке с Лепсом рассказал подробности происшествия Адвокат Хейфец: Лепс вместе с охранником избили мужчину после отказа продолжить игру РИА «Новости»

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Мужчина, с которым певец Григорий Лепс устроил драку в одном из баров Санкт-Петербурга, обратился в полицию. Пострадавший Дмитрий попросил привлечь певца к ответственности и надеется на возбуждение уголовного дела. Об этом в беседе с «360» рассказал адвокат мужчины Евгений Хейфец.

«Мой доверитель сидел в баре на Московском проспекте, играл в нарды. Зашел Лепс с охранником. Еще двое охранников на улице оставались. Он выпивал, а потом потребовал, чтобы его пустили играть в нарды, сказал, что ставит 10 тысяч долларов, махая пачками купюр», — отметил юрист.

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Пострадавший Дмитрий ответил, что поставить против певца такую сумму не сможет, и хотел продолжить игру.

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«Но Лепс отдал очки охраннику и ударил Дмитрия в лицо. Их попросили выйти из бара. На улице Лепс вместе с охранником избили моего доверителя, что видно на видео», — рассказал Евгений Хейфец.

Он отметил, что Дмитрий обратился в полицию. У него зафиксировали закрытый перелом носа со смещением.

«Надеемся на возбуждение уголовного дела», — резюмировал адвокат.

Пострадавший в драке с Григорием Лепсом попросил привлечь певца к ответственности. Ранее полиция начала начали проверку по факту драки в баре Finnegan’s на Московском проспекте Санкт-Петербурга.