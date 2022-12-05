Знаменитости 05 декабря 2022, 10:22 Пострадавший в драке с Григорием Лепсом обратился в полицию РЕН ТВ: пострадавший в драке с Григорием Лепсом попросил привлечь певца к ответственности РИА «Новости»

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Поклонник, с которым подрался Григорий Лепс в одном из баров Санкт-Петербурга, обратился в полицию. Пострадавший просит привлечь певца к ответственности, сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, конфликт произошел в баре Finnegan’s на Московском проспекте. Пострадавший заявил, что Григорий Лепс напал на него не один, а с группой мужчин. В драке поклонник получил перелом носа со смещением. Оппоненту певца 39 лет, его зовут Дмитрий.

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Адвокат Евгений Хейфец раскрыл детали конфликта. По его словам, Дмитрий сидел в баре и играл в нарды, когда в помещение вошел Лепс с охранником.

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«Певец выпил, после чего потребовал, чтобы его пустили играть в нарды. Предложил поставить на кон 10 тысяч долларов», — процитировал Хейфеца телеканал «Звезда».

Ранее правоохранители начали проверку по факту драки в заведении. В Сети опубликовали кадры, где похожий на Лепса человек набросился на неизвестного мужчину с кулаками. Когда жертва попыталась спастись бегством, нападавший догнал ее и снова нанес удар.