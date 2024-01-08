Знаменитости 08 января 2024, 14:15 Отпуск с трагедией в финале. Чем прославился и как умер Кристиан Оливер Дочь премьера Баварии выразила соболезнования в связи с гибелью актера Оливера ImagePressAgency/face to face/globallookpress

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Голливудский актер Кристиан Оливер получил мировую известность благодаря десяткам ролей. Но 4 января его жизнь оборвалась из-за авиакатастрофы — он возвращался из отпуска вместе с двумя маленькими дочерями. О том, чем прославился актер и как погиб, — в материале «360».

Биография Кристиана Оливера

Настоящая фамилия Кристиана Оливера — Клепсер. Первые годы жизни актер провел в Германии: он родился 3 марта 1972 года в Нижней Саксонии, а потом вместе с семьей перебрался во Франкфурт-на-Майне. В 90-е годы он переехал в США, где решил строить карьеру модели. Оливер заключил контракт с крупным американским рекламным агентством BBDO, но спустя три месяца понял, что выбрал не ту профессию. Он обучился актерскому мастерству и обосновался в Лос-Анджелесе. Карьера Оливера в кинематографе началась с сериала от NBC «Спасенные звонком».

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В 2010 году актер женился на художнице-постановщице и кастинг-директоре Джессике Мазур, через два года у пары родилась первая дочь — Мадита. Спустя пару лет на свет появилась младшая дочь — Анник, а в 2021 году супруги развелись, говорится на сайте Imdb. После разрыва отношений бывшая жена актера решила оставить его фамилию, сейчас она известна как Джессика Клепсер.

Чем известен актер

Известность Оливеру принес немецкий сериал о дорожной полиции «Спецотряд „Кобра“» — с 2002 по 2004 годы он снялся в 28 эпизодах. Но узнавать по всему миру актера стали после ролей в фильмах «Валькирия», «Вне времени», «Спиди Гонщик», «Гремучие змеи» и «Охотники». Многим зрителям он полюбился благодаря сериалам «Параллельные миры», «Инспектор Джордж Джентли» и «Восьмое чувство», сообщил «Кинопоиск».

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Оливер снялся более чем в 50 картинах, но пробовал себя и в других профессиях, связанных с кино. Например, выступил в качестве продюсера одной из частей популярного ужастика «Поворот не туда», драмы «Молния» и еще нескольких кинолент. За свою карьеру артист успел посотрудничать с такими известными звездами Голливуда, как Кейт Бланшетт и Том Круз.

Оливер написал сценарий для фильма «Готов или нет» и исполнил в нем главную роль. Мировая премьера состоялась в 2012 году, но в российский прокат лента с оригинальным названием Ready or Not так и не вышла. В 2006 году Кристиан Оливер исполнил роль и на сцене: он сыграл в спектакле «Похищение из Сераля» в Чикагском оперном театре, гласит официальный сайт актера.

Гибель Оливера и его дочерей

Крушение самолета произошло 4 января 2024 года, когда 51-летний актер вместе с дочерями возвращался из отпуска на Карибских островах. Они вылетели из Пейджет-Фарм на частном легкомоторном самолете и должны были приземлиться в Сент-Люсии. Помимо семьи Оливера, на борту находился владелец воздушного судна Роберт Сакс, который и управлял им. Самолет рухнул в море неподалеку от острова Петин-Невис.

Королевская полиция Сент-Винсента и Гренадин сообщила, что воздушное судно упало буквально через несколько мгновений после взлета. Первыми на место трагедии прибыли дайверы и рыбаки. Вскоре спасательную операцию возглавили сотрудники береговой охраны: они обнаружили тела актера, его дочерей и пилота, а медики констатировали смерть всех четверых, отметило издание Variety. Погибшим девочкам было 10 и 12 лет.

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Новость о гибели голливудского актера быстро облетела весь мир. Некоторые даже усмотрели зловещее предсказание о скорой катастрофе в последнем посте Оливера. Он опубликовал «жуткую» запись за три дня до трагедии.

«Привет откуда-то из рая! К общности и любви… 2024 год, вот мы и пришли», — передал New York Post содержание поста.

Реакция близких на смерть актера

Бывшая жена актера Джессика Клепсер заявила, что опечалена трагедией, которая унесла жизни ее близких. Она попросила общественность с уважением отнестись к конфиденциальности семьи актера в сложное для нее время.

Соболезнования в связи с гибелью Оливера выразила дочь премьер-министра Баварии и начинающая актриса Глория-Софи Бурканд. В интервью немецкому таблоиду Bild она призналась, что считала его своим наставником и очень болезненно перенесла новость о смерти артиста.

«Болезненная потеря такого любящего человека оставляет глубокий след. Он призвал меня продолжать действовать, прокладывать путь с любовью и живостью и всегда оставаться искренней», — подчеркнула она.

Актер Френсис Фултон-Смит, известный многим по фильму «Тристан и Изольда», написал в социальных сетях, что шокирован гибелью Оливера. Он назвал смерть коллеги трагической и драматичной потерей и добавил, что знал его с раннего детства. Соболезнования бывшей жене и семье Оливера выразил и его партнер по сериалу «Спецотряд „Кобра“ Эрдоган Аталай.

Падение легкомоторного самолета попало на видео. На кадрах видно, что воздушное судно практически вертикально врезалось в воду на очень большой скорости.