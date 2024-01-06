Происшествия 06 января 2024, 02:36 Гибель актера Кристиана Оливера в авиакатастрофе попала на видео Freepik

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Появились кадры падения частного легкомоторного самолета, в котором погиб актер Кристиан Оливер с дочерьми. Видео опубликовал Telegram-канал РИА «Новости».

На кадрах видно, что самолет практически вертикально врезался в воду на большой скорости.

Немецкий и голливудский актер Кристиан Оливер погиб при крушении легкомоторного самолета в четверг, 4 января, в государстве Сент-Винсент и Гренадины в Карибском море. Борт вылетел из Пейджет-Фарм на и отправился в Сент-Люсию, но упал в море недалеко от острова Петин-Невис. На борту находились четыре человека: сам актер, две его дочери 10 и 12 лет, а также пилот-владелец самолета.

Кристиан Оливер известен зрителям по фильмам «Операция „Валькирия“», «Дом добра и зла» и «Мушкетеры», а также сериалам «Восьмое чувство», «Параллельные миры», «Инспектор Джордж Джентли» и многим другим.