Мир 07 января 2024, 08:55 Жена разбившегося с дочерьми актера Оливера выступила с обращением Семья погибшего вместе с дочерьми актера Оливера опубликовала некролог Freepik

Читать 360tv в

Супруга известного немецкого актера Кристиана Оливера Джессика Клепсер выступила с обращением к поклонникам после авиакатастрофы, которая унесла жизни ее мужа и двух их дочерей. Свое заявление она опубликовала на странице в Facebook*.

«Мы опечалены авиакатастрофой, которая произошла 4 января и унесла жизни любимых членов семьи. Наши дочери Анник и Мадита вместе с отцом Кристианом на самолете возвращались после отпуска на Карибах, но он упал в океан», — написала она.

Реклама

Клепсер отметила, что гибель Оливера будут глубоко переживать все, кто его знал.

«Просим вас уважать нашу конфиденциальность в это тяжелое время», — добавила вдова.

О гибели Оливера вместе с двумя дочерьми стало известно в пятницу, 5 января. Они вылетели на одномоторном самолете с аэропорта Бекия в Сент-Винсент и Гренадинах, однако сразу после подъема в воздух борт рухнул в океан. Также в авиакатастрофе погиб пилот борта.

Оливер известен большому кругу зрителей по ролям в картинах «Мушкетеры», «Дом добра и зла», «Операция „Валькирия“», а также сериалам «Инспектор Джордж Джентли», «Параллельные миры», «Восьмое чувство» и другим.

*Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией