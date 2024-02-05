Знаменитости 05 февраля 2024, 02:05 От всенародной любви до безграничной ненависти. Что русофобия сделала с Веркой Сердючкой Критик Бабичев: Верка Сердючка объединяла народы, а теперь разъединяет РИА «Новости»

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Украинскому певцу Андрею Данилко, выступающему в образе проводницы Верки Сердючки, запретили въезд в ОАЭ. По словам исполнителя, это решение — «личная месть» руководства России. Когда-то бойкая и веселая Сердючка была объединяющим персонажем для целых народов, напомнил музыкальный критик Евгений Бабичев. Она дарила людям дружбу и радость, а не вражду и ненависть. В итоге артист от невероятной популярности и всенародной любви в России скатился до русофобских заявлений и желания «истреблять русских».

Биография и жизнь Андрея Данилко

Трудное детство

Андрей Данилко родился в Полтаве, его детство сложно назвать счастливым и беззаботным. Он жил в бедной трудовой семье, рано лишился отца, после смерти которого семья с трудом сводила концы с концами. Дела в школе тоже шли неважно — Андрей плохо учился, зато полностью отдавал себя творчеству. Занимался в художественной школе и театральной студии, играл в школьный КВН, выступал на всех праздниках. Именно тогда и зародился образ Верки Сердючки — уже в театральной студии он переодевался и выступал в костюме колоритной дамы.

РИА «Новости»

Тогда же, в школе, Данилко заинтересовался музыкой. Он увлекся группой «Ласковый май» и мечтал стать ее солистом. Ради этого освоил нотную грамоту и научился играть на музыкальных инструментах.

Тяжело в учении, легко на сцене

Попытки продолжить образование после школы у Данилко провалились. Он трижды не поступил в музыкальное училище, не сдал экзамены в пединститут. Из Киевского эстрадно-циркового училища и Киевского института культуры и искусств его отчислили. Окончить ему удалось лишь ПТУ по специальности кассир-продавец. По этой профессии он проработал всего два дня в своей жизни. Впрочем, возможно, эта работа тоже повлияла на образ Сердючки — на одном из выступлений он скопировал речь и манеры продавщицы полтавского магазина.

Зато вместо учебы Данилко активно занимался творчеством. Участвовал в конкурсах художественной самодеятельности и юмористических фестивалях. Во время выступлений артист использовал разные образы, но именно Верка Сердючка вызывала наибольший восторг публики.

РИА «Новости»

Данилко становится победителем юмористических конкурсов. Его «Сердючку» пригласили на украинский телеканал «Интер». Сначала как ведущую прогноза погоды, а потом и собственного «СВ-шоу». Позже программу перекупили российские каналы, и Верка Сердючка стала и у нас всенародной любимой проводницей.

Образ Верки Сердючки

Верка Сердючка — собирательный образ бойкой бабы, которая не лезет за словом в карман. У нее все гипертрофированное: каблуки, размер груди, малороссийский говор. Этот образ Данилко вынашивал с детства.

Имя знаменитой проводницы тоже родом из детства. Портал estrada4u.ru писал, что в школе Данилко был влюблен в свою одноклассницу Аню Сердюк. Признаться ей он так и не решился, но пообещал себе прославить ее фамилию. Так и вышло. А имя своего персонажа он «позаимствовал» у школьной уборщицы.

С песней веселее

Параллельно с работой телеведущего Андрей Данилко начал заниматься музыкой. Опять же — в обрезе Сердючки. Песни его первого альбома сразу же стали хитами в России, на Украине, и в Белоруссии.

Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил «360», что атмосфера и энергия его творчества очень близка народам наших стран.

Если вы помните те самые альбомы, которые по его прославили, то там просто от начала и до конца прослушивания праздник. <…> Его полюбили наши народы, то есть россияне, украинцы, белорусы — все, кому близка вот эта вот лихая вечеринка, постоянный праздник, свадьбы и так далее. Все это такое — душа нараспашку. Евгений Бабичев Музыкальный критик

Песни Сердючки пропитаны радостью и безудержным оптимизмом. Слушая их, так и веришь, что «все будет хорошо» и получится выйти замуж за принца («даже если тебе немного за 30»). Поэтому им с радостью подпевали и отплясывали под них. Данилко стал самым востребованным артистом на свадьбах, корпоративах и других мероприятиях.

Он себя зарекомендовал как такой артист: юмор, шутки, веселье. В нем для всех было что-то родное, он казался человеком, который был вхож в любую семью, в любой дом. Евгений Бабичев Музыкальный критик

В 2007 году Данилко отправился на конкурс Евровидение. По словам Бабичева, для всех было шоком, что такой несерьезный артист решил выступить на таком серьезном конкурсе.

Отношение Сердючки к России

Россия, прощай!

Отношения Данилко с Россией ухудшились как раз после Евровидения-2007. На конкурсе артист исполнил песню Dancing Lasha Tumbai, написанную на смеси трех языков: английского, немецкого и украинского. Там он занял второе место. По словам Данилко, текст песни представлял собой абракадабру, созвучную с песней Виктора Цоя «Бошетунмай», но ряд российских журналистов услышали там словам «Russia goodbye» («Россия, прощай»). Певцу пришлось оправдываться.

Критик Бабичев выразил уверенность, что Данилко не пытался заложить в песню антироссийский смысл.

«Более того, с этой песней Данилко должен был ехать от России. Он встречался с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом, тогда канал отправлял артиста, и всерьез обсуждалось, что Сердючка поедет от России. Но в результате не договорились», — отметил он.

РИА «Новости»

После этого скандал Данилко начали ограничивать эфиры в России, он все реже и реже появлялся на сцене в нашей стране.

Истребление русских

После начала СВО на Украине Данилко заявил, что официально меняет строчку песни «Lasha Tumbai» на «Russia goodbye!» А летом 2022 года певец и вовсе заявил в эфире одного из украинских телеканалов, что собирается «положить свою жизнь на истребление русских» и даже грозился вступить в ряды ВСУ.

В августе 2023 года он устроил скандал фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, отказавшись выступать на одной сцене со Светланой Лободой. После того, как певицу исключили из лайнапа, он спел ту самую песню с Евровидения, заменив фразу из куплета.

РИА «Новости»

В январе стало известно, что Данилко оштрафовали в ОАЭ за антироссийские заявления на концертах и корпоративах. Артиста обвинили в «разжигании межнационального конфликта».

По словам критика Бабичева, раньше Верка Сердюка объединяла людей, а теперь из-за заявлений Данилко в ее образе, наоборот, разъединяет.

Мне не нравится, когда Сердючка начинает какие-то политические лозунги провозглашать. Это была история не про политику, не про обсуждение каких-то таких тем, которые могли бы кого-то поссорить. Сердючка — это всегда про веселье, про праздник, про хорошее настроение. И в этом хорошем настроении она пыталась объединить всех. Евгений Бабичев Музыкальный критик

Где сейчас Андрей Данилко?

После начала СВО Данилко не выступал в России. Впрочем, и на Украине его концертов не было. В прошлом году артист активно гастролировал по миру: выступал в США, Канаде, Франции, Австрии, Польше и странах Прибалтики. Запланированных концертов на этот год у артиста нет.

По словам Бабичева, сейчас на Украине выбирают артиста для участия в конкурсе Евровидение, а Андрей Данилко сидит в жюри отборочного тура.

«То, что сейчас происходит, это уже что-то похожее на агонию, когда нет какой-то перспективы ни в чем. <…> Сложно, наверное, сейчас вот быть вне политики. <…> Но очень жалко, что политика вмешалась вот в карьеру достаточно успешного артиста», — заключил Бабичев.