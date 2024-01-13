Знаменитости 13 января 2024, 18:37 Галкина и Сердючку оштрафовали в Дубае за антироссийские высказывания Mash: Галкина и Сердючку оштрафовали за антироссийские высказывания в Дубае РИА «Новости»

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Шоумен Максим Галкин* и украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, столкнулись с проблемами с законом в ОАЭ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Галкина* оштрафовали на 100 тысяч дирхам (2,4 миллиона рублей). Данилко, помимо штрафа, запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты. Причиной стали политические заявления артистов на концертах и корпоративах.

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Сотрудники Департамента туризма и коммерческого маркетинга (ДТКМ) Дубая увидели запись Галкина* от 2023 года, где он негативно высказывался о россиянах. Данилко в свою очередь позволил себе антироссийские высказывания в 2022 году на корпоративе. Артиста обвинили в «разжигании межнационального конфликта».

По данным канала, в Дубае тщательно следят за выступлениями звезд, чтобы не допустить политических заявлений на мероприятиях.

В августе 2023 года Данилко устроил скандал, отказавшись выступать на сцене фестиваля Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jurmala вместе со своей соотечественницей Светланой Лободой. Он согласился выйти на сцену только после исключения Лободы из лайнапа. В образе Сердючки артист исполнил песню Dancing Lasha Tumbai, заменив припев на фразу: Russia, goodbye.

*Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.