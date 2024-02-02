Мир 02 февраля 2024, 15:19 «Личная месть». Верка Сердючка нашла «русский след» в запрете на въезд в ОАЭ Певец Андрей Данилко увидел «русский след» в запрете на въезд в ОАЭ Alexander Keltik / Global Look Press

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Исполнитель Андрей Данилко, известный благодаря образу проводницы Верки Сердючки, заявил, что в запрете на въезд в ОАЭ виновата Россия. Об этом написало украинское агентство УНИАН.

«Нужно понимать, что это не делается по желанию власти Эмиратов — это делается по указанию российской верхушки. Это совершенно точно личная месть», — заявил музыкант.

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Власти ОАЭ якобы ввели пожизненный запрет для Данилко на въезд в страну. При этом официально информацию о включении певца в черный список не подтвердили. Сам артист заявил, что ему сообщили о запрете несколько источников. Причину введения такой меры не объяснили.

Украинские СМИ писали, что ОАЭ возмутило поведение Данилко на одном из его концертов. Выступая на корпоративе, певец открыто призвал поддержать Украину. Тогда власти ближневосточной страны обвинили его в разжигании межнациональной розни.

Весной 2023 года Данилко позволил себе хамскую выходку на Евровидении. Он выкрикивал «Россия, прощай!» (Russia, goodbye).