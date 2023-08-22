Эксклюзив 22 августа 2023, 14:59 «Обертка шикарная, а у нас конфета вкуснее». Иосиф Пригожин объяснил тоску Моргенштерна по России Продюсер Пригожин призвал разрешить скучающему по России Моргенштерну вернуться РИА «Новости»

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Российские звезды, такие как Моргенштерн*, уехали за рубеж за обещанным раем и хорошим маркетингом, но столкнулись с реальностью и разочаровались. Продюсера Иосифа Пригожина не удивило признание рэпера в тоске по дому. Он объяснил «360», в чем заключалась ошибка исполнителя.

Гениальный маркетинг

«Кто-то думал, что маркетинг, который делают в других странах, вот эта замануха… У них на Западе, куда он поехал, обертка шикарная, а у нас конфета вкуснее», — сказал он.

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Каждый, по словам продюсера, покинул страну по своим причинам. Он посчитал, что российских звезд заинтересовал качественный западный маркетинг. Иосиф Пригожин назвал его гениальным с точки зрения фильмов, музыки, продвижения. Приемы, которые там применили, назвали нативной рекламой. В таком маркетинге нет предложения в лоб, он деликатный и незаметный. Продюсер сказал, что важно объединить две эти вещи — условные «обертку» и «конфету», это пойдет на пользу российскому шоу-бизнесу.

«Вот это заманивает. А когда ты пожил в успехе, красоте, с признанием, а потом отказываешься от этого и едешь куда-то, тебе кажется, что ты где-то кому-то нужен, то это ошибочно. Эти ошибки совершают многие», — заявил он.

Право на ошибку

Иосиф Пригожин призвал не запрещать тем, кто решит вернуться, сделать это. Его не удивило желание Моргенштерна*. Каждый может совершить ошибку.

«Мы же добрые люди, всем должны давать шанс на исправление. Человек не робот. Компьютеры зависают, а человек более уязвимый и более тонкое существо, тоже имеет право на сбои, ошибки», — объяснил продюсер.

Многое зависит от обстановки, в которой жил человек, объяснил Иосиф Пригожин. По его мнению, если музыкант поступил так, значит, ему не хватило какой-то информации. В качестве аналогии он привел взросление детей — сначала они жили вместе и общались с родителями, а потом оторвались от них и стали другими людьми. Отчасти в этом, по мнению продюсера, вина взрослых.

«У человека появилось много возможностей, он поехал. Ему кто-то сказал, что там лучше, чем у нас. И понял, что там рай очень дорого стоит. И это ощущение свободы, формат капитализма требует больших усилий, большего самопожертвования и состояния на выживание», — сказал он.

Рэпер Моргенштерн* уехал из России в 2021 году, но через несколько месяцев вернулся. Спустя время он снова иммигрировал, а в августе опубликовал в своем YouTube-канале видеообращение из США и признался, что соскучился по родине.

* Алишер Моргенштерн признан иностранным агентом на территории России.