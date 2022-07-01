Рэпер-иноагент Моргенштерн вернулся в Россию

Скандально известный рэпер Алишер Моргенштерн* вернулся в Россию после нескольких месяцев пребывания за рубежом. Кадрами он поделился в своих соцсетях.

Не изменяя себе, артист продолжил нагнетать интригу. Журналисты предположили, что он решил основать на родине музыкальный лейбл.

Моргенштерн* уехал из России в конце 2021 года через Белоруссию. Оттуда он направился в ОАЭ, где пробыл несколько месяцев. Рэпер покинул Россию после того, как глава СК РФ Александр Бастрыкин обвинил его в торговле запрещенными веществами в социальных сетях.

Минюст РФ в начале мая включил Моргенштерна* в реестр физлиц-иноагентов. Уточнялось, что артист получал финансирование с Украины и от израильской компании. Также в материалах дела отмечено, что музыкант вел политическую деятельность.

* Алишер Моргенштерн по решению Минюста РФ вошел в список иностранных агентов.