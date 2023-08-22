Знаменитости 22 августа 2023, 13:51 «Больше не хочу работать на Америку». Моргенштерн признался в тоске по России Рэпер Моргенштерн признался в тоске по России Павел Кашаев/GlobalLookPress

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Рэпер Моргенштерн* (Алишер Моргенштерн*) признался в своем YouTube-канале, что больше не хочет работать на Соединенные Штаты и скучает по России. Он поделился, что США ему не нравятся, и извинился перед россиянами.

«Я бы в Америке не жил никогда. Я скучаю по родине. <…> Пожалуйста, простите меня. Я больше не буду пытаться работать на Америку», — заявил исполнитель.

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Он рассказал, что пытался завоевать популярность у американской публики и даже записать трек с музыкантами из США, однако чрезмерный капитализм и «отсутствие человечности» со стороны новых коллег оставили рэпера в разочаровании.

Моргенштерн* выразил надежду на то, что сможет вернуться как в Россию, так и в российские чарты — «делать песни для наших людей». Музыкант рассчитывает, что связь с россиянами, пошатнувшуюся за время эмиграции, удастся восстановить.

Алишер Моргенштерн* улетел за границу в 2022 году, осудив спецоперацию России на Украине. Позже Минюст РФ включил его в список иноагентов.

* Алишер Моргенштерн признан иностранным агентом на территории России.