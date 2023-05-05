Эксклюзив 05 мая 2023, 13:31 Юдашкин — о своем детстве, иконе моды и необычных клиентах. Неизданное интервью Видео «360»: Юдашкин в 2017 году рассказал о своем детстве

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Модельер Валентин Юдашкин в 2017 году рассказал «360», что прекрасно помнит свое детство в Баковке. Он добавил, что благодаря этим воспоминаниям решил жить в микрорайоне в зрелом возрасте. Эксклюзивные неизданные кадры — в материале.

«Так как я родился в Баковке, школу и детский сад я отлично помню, поэтому когда пришел выбор — где все-таки жить уже в таком возрасте, никакие ни лесные дали не сманили нас, все-таки осталась Баковка», — рассказал кутюрье о выборе места жительства.

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По словам Юдашкина, раньше одной из «модниц» в Баковке была советский политик Екатерина Фурцева.

«Ей надо было постоянно отлично выглядеть, и как раз ее одевал мой учитель — Вячеслав Зайцев, она была постоянной клиенткой, она была с хорошей фигурой, она была интереснейшая женщина, возглавляла культуру», — отметил модельер.

По его словам, второй модницей была актриса Любовь Орлова.

«Наверное, олицетворение западной моды, потому что она много ездила на кинофестивали, она имела возможность и доступ к западным изданиям, журналам — то есть видеть, одеваться и быть настоящей голливудской звездой», — рассказал кутюрье.

Полную запись неизданного интервью с Валентином Юдашкиным можно посмотреть на Rutube-канале «360».

Модельер умер 2 мая в возрасте 59 лет. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 6 мая.