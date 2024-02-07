Эксклюзив 07 февраля 2024, 12:32 Издевательство от Киркорова. Валуев — об извинении певца после «голой» вечеринки Валуев: извинение Киркорова после «голой» вечеринки похоже на издевательство Телеканал «360»

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Шоу-бизнес — отдельный мир, участники которого живут по своим правилам. Те, кто пришел на «голую» вечеринку, не осознавали, насколько это отразится на них. Только после отмены концертов и срыва контрактов участники этого мероприятия поняли, что все серьезно. Об этом депутат Госдумы Николай Валуев заявил на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой.

Свои правила

«„Голая“ вечеринка пришлась не ко времени. Те, кто приходил туда, искренне считали, что это очередной вечер, где есть определенные правила. Основная масса людей была во что-то одета. Вот они в соцсетях фотографировались, кто-то был по пояс одет. Такая богемная тусовка замутилась», — сказал он.

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Звезды пришли на «голую» вечеринку по приглашению телеведущей Анастасии Ивлеевой. Это мероприятие стало поводом для селебрити пообщаться в кругу себе подобных. Поэтому, как считает Валуев, вряд ли они осознавали, за что им потом может «прилететь».

Наверняка подавляющее большинство людей, которые туда пришли, не понимали, за что их [отругали] в соцсетях. Мир шоу-бизнеса живет по своим правилам. И эти правила вообще не пересекаются с тем, что происходит в стране. То есть это мир, оторванный от земли, где вопросы патриотизма не стоят и на кухне не обсуждаются. Николай Валуев

Зашли не в ту дверь

Он вспомнил о видео, на котором российский певец Филипп Киркоров произносит речь с извинениями. Валуев отметил, что с точки зрения смысловой нагрузки артист вроде бы сказал все правильно. Но подача оставила желать лучшего.

«По стилистике доведения с точки зрения эмоций было послано для нас, на мой взгляд как издевательство. Такое ощущение было, что человек сдерживает улыбку», — предположил депутат.

Он заверил, что все гости вечеринки совершенно точно собрались на подобное мероприятие не в то время. Причем они искренне не понимают, в чем именно проблема.

«Когда у них слетели контракты и концерты, вот тогда они почувствовали, что реакция на их счет была негативной», — подчеркнул парламентарий.

По мнению Валуева, государство не может попускать такие вещи, особенно во время проведения СВО. И одновременно с этим есть люди, которые живут в отрыве от реальности и показывают подобные вечеринки всему миру, осознанно снимая происходящее на камеру.

Все прекрасно понимали, в какую дверь они заходят. Николай Валуев

Он отметил, что после вечеринки Анастасия Ивлеева подверглась буллингу. При этом депутат удивился тому, как люди забывают о морали и могут пожелать человеку смерти.

«Мы в своих эмоциях иногда забываем о морали <…> Там люди и смерти желают, разве так можно?» — удивился Валуев.

Он рассказал о правиле, которому старается придерживаться. По его мнению, не стоит сожалеть о содеянном, оглядываясь назад. При принятии ситуации можно исправить все ошибки. Никто не идеален, резюмировал Валуев.