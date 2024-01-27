Знаменитости 27 января 2024, 04:38 «Голый король». Галкин высмеял извинения Киркорова за «голую» вечеринку Галкин перепел песню Киркорова на манер его извинений после вечеринки Ивлеевой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Юморист Максим Галкин* высмеял извинения певца Филиппа Киркорова за появление на «голой» вечеринке, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой. Об этом сообщило агентство Regnum.

На своем выступлении в Вене комик перепел одну из композиций вокалиста, переписав слова на манер его оправданий.

Реклама

«На чуть-чуть забежал, утратив контроль, и весь мир вдруг узнал, что голый король. Словно я Буратино какой-то теперь, ведь мой ключик невинный открыл не ту дверь. Я и не знал, что тусовка эта будет голой, я шел в магазин за колой», — спел юморист под музыку из песни «Я и не знал».

Ранее стало известно, что Галкин* остался без концертов в Паттайе и Пхукете из-за своих политических высказываний. Как сообщил источник в местной развлекательной индустрии, власти Таиланда очень негативно относятся выступлениям артистов на подобные темы.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.