02 июня 2023, 22:48
Экранизация жизни. Кто из артистов достоен стать героем фильма-биографии
Продюсер Пригожин: у нас много выдающихся личностей, про которых нужно снять фильм
- 01Сериалы и фильмы про известных людей
- 02Продюсер Иосиф Пригожин: многие артисты достойны быть на большом экране
- 03Народный артист РСФСР, певец, юморист Владимир Винокур: нужен фильм про Леву
- 04Советский и российский музыкант, продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов: не хватает фильмов про «На-на» и «Интеграл»
- 05Кого хотели бы видеть на экране россияне?
Экранизация биографий знаменитостей в последнее время приобрела бешеную популярность. Фильмы про звезд становятся лучшими на фестивалях и бьют рекорды по просмотрам в онлайн-кинотеатрах. В российском кинематографе таких картин пока немного, а вот выдающихся личностей — предостаточно. О ком стоит снять полнометражный фильм или «сериал на 150 серий» — в материале «360».
Сериалы и фильмы про известных людей
Создание фильмов и сериалов на документальной основе — мировой тренд. В последнее время кинокартины про знаменитостей российского шоу бизнеса становятся все более популярными.
Недавно кинокомпания Yellow, Black & White (YBW) сообщила, что снимет полнометражный фильм о группе «Руки Вверх!», сообщили «Ведомости». Сюжет, сценарий и актеры, которые сыграют знаменитых певцов — пока неизвестны, уточнили журналисты.
Сериал про рок-группу «Король и Шут» побил рекорд по просмотрам у зрителей в марте. А музыкальная мелодрама и полубиография «Женщина, которая поет» с Аллой Пугачевой в главной роли давно считается классикой в экранизации личной жизни известных людей.
«Ведомости» напомнили, что в последние годы выпустили сериалы «Магомаев», «Вертинский», «Раневская» и «Фишер», а также фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Создатели картины рассказали историю пилота Дамира Юсупова, сумевшего в аварийной ситуации посадить самолет на кукурузное поле.
В отечественной истории было и есть много выдающихся людей, жизнь которых точно следует экранизировать. Интересно, кто будет следующий на очереди?
Далее — прямая речь собеседников «360».
Продюсер Иосиф Пригожин: многие артисты достойны быть на большом экране
Артисты с богатой биографией
У нас очень много выдающихся личностей [из тех], кто заслуживает внимания со стороны аудитории. «Руки Вверх!» — это в каком-то смысле феномен. Народ до сих пор ходит на их концерты, а сама группа собирает полные залы.
Но дело в том, что музыкальную группу мы знаем как артистов. Когда мы говорим о фильмах, где увековечивают и экранизируют артистов, у них должна быть богатая жизненная биография. Про «Руки Вверх!» можно снять художественный фильм, а про других наших артистов — документальный большой сериал.
Есть такие личности, как Виктор Цой, которые заслуживают такого внимания. Жизнь певца была насыщенной, и об этом действительно можно снять полнометражный фильм.
Конечно, не могу не упомянуть Иосифа Кобзона. У него была такая завораживающая и яркая жизнь. Причем фильм был бы интересен не только старшему поколению, но и молодежи.
Кобзон был настолько разносторонним, мотивированным и невероятным человеком с богатой биографией, что здесь можно написать сценарий не к одному фильму, а к нескольким.
Думаю, что хорошо было бы посмотреть на экранизацию жизни Александра Розенбаума, Владимира Винокура, Льва Лещенко, Игоря Крутого или Никиты Михалкова.
Все они — люди с невероятно интересной жизнью и богатой биографией. У каждого своя история, свое творчество и свой путь. Это первые артисты, которые мне пришли на ум. Выдающихся личностей у нас слишком много, и всех их не перечислить.
Строгая документалка или художественный фильм?
Документальность в таких экранизациях — это хорошая история и рассказ о жизни знаменитости. Художественность все-таки придает картине другую краску и ощущение от просмотра.
Если правильно все смоделировать и сделать хорошую историю, то можно снимать как в документальном формате, так и в художественном. Все зависит от задумки и работы режиссера. Но про некоторых личностей, конечно, напрашивается именно полнометражное кино с особым сценарием.
Снова скажу про Кобзона. У него богатейшая биография. В этом случае, безусловно, напрашивается художественное кино. Интересная история появления артиста на сцене, жизнь его семьи, встречи с выдающимися артистами, его гастроли и многое другое.
Обязательно про Кобзона
Считаю, что об этом народном артисте точно нужно снять полнометражный фильм. Кобзон — это пример для подражания огромного количества людей. Он — патриот, артист и, я бы сказал, символ не только Советского Союза, но и современной России.
Кобзон — это человек, с которого можно брать пример. Удивительно, как он умудрялся быть знакомым с таким огромным количеством людей. Как он всегда говорил: «Я родился на Украине, живу в России, еврей по национальности». Он был многогранным, и его знали все.
Я никогда не видел столько людей разных взглядов и кланов на дне рождения у кого-либо. Кобзон был невероятным человеком. Я уверен, фильм про народного артиста был бы самым богатым и насыщенным. Хотя один фильм для рассказа о жизни Кобзона — мало, здесь нужен сериал на 150 серий и назвать его «Приключения Кобзона».
Народный артист РСФСР, певец, юморист Владимир Винокур: нужен фильм про Леву
Конечно, нужно снять полнометражный фильм про Льва Лещенко. Для нас он — символ Дня Победы, которого мы всегда ждем. Про Леву точно понадобится фильм с художественным сценарием — у него насыщенная и красивая жизнь, которую можно интересно экранизировать.
Интересно также было бы посмотреть на фильмы или сериалы про жизнь и творчество артиста Олега Газманова или рок-певца Александра Маршала.
Советский и российский музыкант, продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов: не хватает фильмов про «На-на» и «Интеграл»
Сначала стоит снять кино про жизнь Алибасова. Потом можно экранизировать творческий путь музыкальной группы «На-На». И, считаю, напоследок заняться съемкой художественного фильма про советский джаз-ансамбль «Интеграл».
Фильмы про известных личностей снимают по-разному. Все зависит от кинокомпании, которая берет в работу экранизацию биографии артистов. Некоторые снимают только на документальной основе, другие пишут художественные сценарии.
Сложно сказать, про кого захотят снять подобного рода кино в ближайшее время. Это все очень непредсказуемо.
Кого хотели бы видеть на экране россияне?
Подписчики Telegram-канала «360» поучаствовали в опросе. Им нужно было ответить на вопрос «Про кого еще нужно снять фильм или сериал?».
Абсолютное большинство (73,4%) хотели бы наконец увидеть на больших экранах фильм о группе «Любэ». Другие изъявили желание посмотреть кино о скандально известном рэпере Моргенштерне (признан иноагентом) (9,4%), а также о жизни и творчестве групп «Лесоповал» (8,5%) и «Тату» (6,7%).
В комментариях под постом респонденты также поделились, что хотели бы посмотреть экранизацию историй певца Юрия Шатунова, группы «Сектор Газа» или «Ленинграда».
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