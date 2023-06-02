Продюсер Пригожин: у нас много выдающихся личностей, про которых нужно снять фильм

Экранизация биографий знаменитостей в последнее время приобрела бешеную популярность. Фильмы про звезд становятся лучшими на фестивалях и бьют рекорды по просмотрам в онлайн-кинотеатрах. В российском кинематографе таких картин пока немного, а вот выдающихся личностей — предостаточно. О ком стоит снять полнометражный фильм или «сериал на 150 серий» — в материале «360».

В отечественной истории было и есть много выдающихся людей, жизнь которых точно следует экранизировать. Интересно, кто будет следующий на очереди?

«Ведомости» напомнили, что в последние годы выпустили сериалы «Магомаев», «Вертинский», «Раневская» и «Фишер», а также фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Создатели картины рассказали историю пилота Дамира Юсупова, сумевшего в аварийной ситуации посадить самолет на кукурузное поле.

Сериал про рок-группу «Король и Шут» побил рекорд по просмотрам у зрителей в марте. А музыкальная мелодрама и полубиография «Женщина, которая поет» с Аллой Пугачевой в главной роли давно считается классикой в экранизации личной жизни известных людей.

Недавно кинокомпания Yellow, Black & White (YBW) сообщила, что снимет полнометражный фильм о группе «Руки Вверх!», сообщили «Ведомости» . Сюжет, сценарий и актеры, которые сыграют знаменитых певцов — пока неизвестны, уточнили журналисты.

Создание фильмов и сериалов на документальной основе — мировой тренд. В последнее время кинокартины про знаменитостей российского шоу бизнеса становятся все более популярными.

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Продюсер Иосиф Пригожин: многие артисты достойны быть на большом экране

Артисты с богатой биографией

У нас очень много выдающихся личностей [из тех], кто заслуживает внимания со стороны аудитории. «Руки Вверх!» — это в каком-то смысле феномен. Народ до сих пор ходит на их концерты, а сама группа собирает полные залы.

Но дело в том, что музыкальную группу мы знаем как артистов. Когда мы говорим о фильмах, где увековечивают и экранизируют артистов, у них должна быть богатая жизненная биография. Про «Руки Вверх!» можно снять художественный фильм, а про других наших артистов — документальный большой сериал.

Есть такие личности, как Виктор Цой, которые заслуживают такого внимания. Жизнь певца была насыщенной, и об этом действительно можно снять полнометражный фильм.

Советский рок-музыкант Виктор Цой / РИА «Новости»

Конечно, не могу не упомянуть Иосифа Кобзона. У него была такая завораживающая и яркая жизнь. Причем фильм был бы интересен не только старшему поколению, но и молодежи.

Кобзон был настолько разносторонним, мотивированным и невероятным человеком с богатой биографией, что здесь можно написать сценарий не к одному фильму, а к нескольким.

Народный артист РСФСР Иосиф Кобзон / РИА «Новости»

Думаю, что хорошо было бы посмотреть на экранизацию жизни Александра Розенбаума, Владимира Винокура, Льва Лещенко, Игоря Крутого или Никиты Михалкова.

Все они — люди с невероятно интересной жизнью и богатой биографией. У каждого своя история, свое творчество и свой путь. Это первые артисты, которые мне пришли на ум. Выдающихся личностей у нас слишком много, и всех их не перечислить.

Народный артист РСФСР Никита Михалков / РИА «Новости» Народный артист России Александр Розенбаум / РИА «Новости» Народный артист РСФСР Владимир Винокур / РИА «Новости» Народный артист РСФСР, народный артист Республики Башкортостан Лев Лещенко / РИА «Новости» Народный артист России Игорь Крутой / РИА «Новости» Народный артист РСФСР Никита Михалков / РИА «Новости» Народный артист России Александр Розенбаум / РИА «Новости»

Строгая документалка или художественный фильм?

Документальность в таких экранизациях — это хорошая история и рассказ о жизни знаменитости. Художественность все-таки придает картине другую краску и ощущение от просмотра.

Если правильно все смоделировать и сделать хорошую историю, то можно снимать как в документальном формате, так и в художественном. Все зависит от задумки и работы режиссера. Но про некоторых личностей, конечно, напрашивается именно полнометражное кино с особым сценарием.

Снова скажу про Кобзона. У него богатейшая биография. В этом случае, безусловно, напрашивается художественное кино. Интересная история появления артиста на сцене, жизнь его семьи, встречи с выдающимися артистами, его гастроли и многое другое.

Обязательно про Кобзона

Считаю, что об этом народном артисте точно нужно снять полнометражный фильм. Кобзон — это пример для подражания огромного количества людей. Он — патриот, артист и, я бы сказал, символ не только Советского Союза, но и современной России.

Кобзон — это человек, с которого можно брать пример. Удивительно, как он умудрялся быть знакомым с таким огромным количеством людей. Как он всегда говорил: «Я родился на Украине, живу в России, еврей по национальности». Он был многогранным, и его знали все.

Я никогда не видел столько людей разных взглядов и кланов на дне рождения у кого-либо. Кобзон был невероятным человеком. Я уверен, фильм про народного артиста был бы самым богатым и насыщенным. Хотя один фильм для рассказа о жизни Кобзона — мало, здесь нужен сериал на 150 серий и назвать его «Приключения Кобзона».