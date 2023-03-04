Общество 04 марта 2023, 07:18 Сериал «Король и Шут» установил рекорд на «Кинопоиске» «Король и Шут» установил рекорд на «Кинопоиске» в день премьеры "ВКонтакте"

Читать 360tv в

Сериал о популярной рок-группе «Король и шут» в первый день показа установил рекорд просмотров на сайте «Кинопоиск». Об этом сообщила «Российская газета».

Премьера состоялась 2 марта. В день показа сериал на сервисе посмотрели 410 тысяч человек. Основную аудиторию составили посетители от 18 до 44 лет.

Реклама

Таким образом, «Король и шут» обошел по просмотрам супергеройский фильм «Лига справедливости» от Зака Снайдера, который был самым популярным с 18 марта 2021 года.

Реклама

Продюсером проекта выступил бывший участник коллектива Андрей Князев. Актер Константин Плотников исполнил главную роль — фронтмена группы Михаил Горшенева. Съемки сериала прошли с июля по ноябрь в Санкт-Петербурге.

Группа «Король и шут» завершила свои выступления после смерти солиста Горшенева в июле 2013 года.