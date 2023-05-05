Подмосковье 05 мая 2023, 14:12 Почти 3 литра энергетика едва не лишили жизни девушку из Сергиева Посада Пресс-служба Минздрава МО

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В Сергиевом Посаде родственники привезли в больницу 33-летнюю девушку без сознания. Оказалось, что пациентка за сутки выпила более 2,5 литра энергетика и ничего не ела, сообщили в минздраве Московской области.

Во время обследования врачи выявили у девушки тахикардию и почечную недостаточность. Такое состояние грозило пациентке остановкой сердца и отеком легких.

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«Пациентку в срочном порядке доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии, где она в скором времени пришла в сознание. Девушке была проведена антибактериальная, гормональная и инфузионная терапия. После чего тахикардия и почечные повреждения были купированы», — сообщила и.о заведующей терапевтическим отделением № 1 Сергиево-Посадской больницы Наталия Копычева.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали.

По словам специалистов, энергетические напитки стимулируют сердце, сосуды, нервную и эндокринную системы. Однако в ситуации, когда организм испытывает стресс, органы начинают работать с повышенной нагрузкой и с выработкой адреналина. В итоге врачи не рекомендуют пить энергетики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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