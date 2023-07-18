Эксклюзив 18 июля 2023, 00:56 💉Вспышка неизвестного заболевания в Египте может оказаться лихорадкой денге. В чем ее опасность? Иммунолог Болибок: ВОЗ в июне предупреждала о возможной вспышке лихорадки денге в Египте Pxhere

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Вспышку неизвестной болезни зафиксировали в Египте. Люди начали жаловаться на недомогания в одной из деревень неподалеку от Каира. Симптомы оказались схожи с лихорадкой денге. Роспотребнадзор уже заявил об усилении контроля за прилетающими из Египта самолетами. Сам вирус передается через укусы комаров. У заболевания есть две формы, одна из которых может привести к летальному исходу.

Неизвестная болезнь

Симптомы неизвестного заболевания обнаружили у жителей деревни Эль-Аликат в египетской провинции Кена, которая расположена в 600 километрах от Каира. Люди жаловались на высокую температуру, ломоту в костях, рвоту и головокружение. Предварительно, заболевшими могут быть от 200 до 1000 человек.

В Роспотребнадзоре со ссылкой на сообщения СМИ и Министерство здравоохранения и народонаселения Египта отметили, что симптомы неизвестного заболевания схожи с лихорадкой денге.

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Российское ведомство в целях безопасности усилит санитарно-карантинный контроль за пребывающими в Россию рейсами из Египта. Проверять эти самолеты будут при помощи автоматизированной системы «Периметр».

Что такое лихорадка денге?

Лихорадка денге — это переносимое комарами и москитами заболевание, которое вызывается флавивирусом, объяснил «360» инфекционист Юрий Венгеров. Чаще всего это заболевание приводит к повышению температуры у заразившегося, а также к головной боли, сыпи, поражению дыхательных путей. Потенциально лихорадка денге может вызвать летальный исход.

«Вспышки наиболее часто встречаются в юго-восточной Азии, но в последнее время участились случаи в центральной и Южной Америке. Египет — не самая очевидная страна для вспышки эпидемии, но я допускаю такой вариант развития событий», — отметил инфекционист.

Возбудитель лихорадки передается укусом москитов вида Aedes. Одно насекомое может кусать человека несколько раз, заражая большое количество людей, отметил Венгеров. После инкубационного периода, который длится от трех до 15 дней, появляются лихорадка, озноб, головная боль, глазная боль, поясничная боль и выраженная общая слабость, температура повышается до 40 градусов.

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«Лечение лихорадки денге является симптоматическим. Нестероидных противовоспалительных препаратов, включая аспирин, нужно избегать, потому что существует опасность кровотечения», — предупредил инфекционист.

Более серьезная форма этого заболевания — это геморрагическая лихорадка денге. Она встречается прежде всего у детей младше 10 лет, живущих в регионах, где денге является эндемическим заболеванием, объяснил инфекционист. По симптомам эта форма схожа с классической лихорадкой денге, но только у заболевшего присутствует постоянная рвота и кровотечения.

Предупреждения ВОЗ

О возможной вспышке лихорадке денге в Египте и ряде других африканских стран предупреждала Всемирная организация здравоохранения в конце июня 2023 года, напомнил в беседе с «360» врач, аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.

Он объяснил, что переносящие это заболевание комары обитают в тропической стране Судан, где расположено верховье реки Нил, которая как раз проходит и через Египет.

Болибок также отметил, что денге — это вирусное заболевание и некоторые случаи этой лихорадки протекают с геморрагическим синдромом. У заболевшего нарушается свертываемость крови и начинаются кровоизлияния в кожу, во внутренние органы, из кишечника, кровавая рвота и так далее.

Тяжелой считается — геморрагическая форма. Если просто температура и боли в суставах, то это считается средней тяжести форма. Вирус этот от человека к человеку на прямую не передается. Всегда нужно насекомое, вот этот переносчик — комар. Владимир Болибок Врач, аллерголог, иммунолог

Поскольку в России нет комаров этого вида, то все случаи этого заболевания в стране могут быть только завозными. При этом сам по себе человек не заразный, отметил собеседник «360», и никому это заболевание дальше передать не может.

Специального лекарства от вируса не существует. Есть прививки от лихорадки денге, но их туристы обычно не делают, поскольку для посещения Египта они не требуются.

«Какого-то специфического лечения, противовирусного, нет. Там принимают обычные жаропонижающие, обезболивающие таблетки, чтобы симптомы прошли. В принципе в большинстве случаев человек самопроизвольно выздоравливает», — сказал Болибок.

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Лихорадка длится пять-семь дней, после чего наступает выздоровление. Но при геморрагической форме половина случаев заканчивается летальным исходом, если не оказывать помощь в условиях реанимации, пояснил Болибок.

Рекомендации для туристов

Первое, что следует сделать туристам, чтобы снизить вероятность возможного заболевания — это оставаться в курортной зоне и не ездить по всей стране. Также, как отметил Болибок, нужно пользоваться средствами, которые не дают насекомым покусать человека. В номере гостиницы следует включать фумигаторы и следить за тем, чтобы на окнах были москитные сетки. При выезде на экскурсию нужно не пренебрегать репеллентами. Также в качестве профилактики туристы должны носить одежду, полностью закрывающую оголенные участки тела, сказал Венгеров.

«И естественно по возвращении следите за своим здоровьем, если температура повышается, обращайтесь обязательно к врачу», — предупредил Болибок.

Он добавил, что медикам нужно обязательно сообщить, что вы были за границей.