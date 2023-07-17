Здоровье 17 июля 2023, 15:47 Симптомы неизвестной болезни обнаружили у жителей Египта

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У жителей деревни Эль-Аликат обнаружили симптомы неизвестного заболевания. Такой информацией поделился минздрав Египта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Al-Ahram.

У больных наблюдается высокая температура, ломота в костях, рвота и головокружение. Сейчас в деревню, расположенную к югу от Каира, направили 50 машин с медиками и сотрудников эпидемиологического надзора. В регионе взяли пробы питьевой воды. Кроме того, все пациенты сдали анализы. По предварительным данным, заболевшими могут быть от 200 до 1000 человек, написал «ВЗГЛЯД».