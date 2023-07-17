17 июля 2023, 16:02
Роспотребнадзор ужесточит контроль над рейсами из Египта из-за загадочной болезни
Роспотребнадзор усилит контроль над рейсами из Египта из-за неизвестного заболевания
Роспотребнадзор усилит контроль над воздушными рейсами из Египта из-за вспышки неизвестного заболевания неподалеку от Каира. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Роспотребнадзор обязался усилить санитарно-карантинный контроль за пребывающими в Россию рейсами. Проверять самолеты из Египта будут при помощи автоматизированной системы «Периметр».
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«По данным СМИ и Министерства здравоохранения и народонаселения Египта, в провинции Кена (600 километров к югу от Каира) зафиксированы случаи неизвестного заболевания. Симптомы заболевания схожи с лихорадкой денге», — пояснили в ведомстве.
Туристов предупредили о мерах безопасности, чтобы избежать инфекционных и паразитарных заболеваний, напомнив о необходимости закрывать в помещениях окна и двери с помощью сетки, не пренебрегать средствами, отгоняющими насекомых, и носить по возможности закрытую одежду. В случае ухудшения состояния туристам рекомендовали срочно обратиться к врачу и обязательно рассказать о поездке за рубеж.
Ранее местные СМИ сообщили о вспышке неизвестного заболевания в Египте.
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