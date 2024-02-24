24 февраля 2024, 18:06
Хранит тепло любви. Почему бальзам «Звездочка» не утратил популярность
Терапевт Маркелова назвала бальзам «Звездочка» абсолютно безопасным
Советский бальзам «Золотая звезда», более известный как «Звездочка», до сих пор пользуется популярностью среди россиян. «360» пообщался со специалистами и выяснил, действительно ли средство обладает целебными свойствами.
Безопасен ли бальзам «Звездочка»
В СМИ появилась информация о том, что врачи призвали россиян не лечить себя «Звездочкой». По данным вирусологов, бальзам не является лекарственным средством и не может самостоятельно избавить от болезни, сообщила Lenta.ru в социальной сети «ВКонтакте».
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При этом эксперты отметили, что использовать «Звездочку» можно, но только в комбинации с другими лекарствами, которые выписывают врачи.
Бальзам «Звездочка» входит в реестр лекарственных средств России, рассказала «360» терапевт Юлия Маркелова. В настоящее время это один из самых дешевых и доступных препаратов благодаря входящим в его состав натуральным компонентам.
«Во-первых, этот бальзам используется для наружного применения, и он с осторожностью должен быть использован у детей до двух лет, а также при каких-то индивидуальных реакциях непереносимости на компоненты. Так как он производился или создавался по восточным технологиям, в нем содержатся натуральные компоненты и его использование для устранения неприятных симптомов абсолютно безопасно», — подчеркнула врач.
Что входит в состав бальзама «Звездочка»
В состав «Звездочки» входят множество компонентов: камфорное масло, эвкалипт, мятное эфирное масло, ментол, масло корицы и гвоздики, вазелиновое масло, вазелин и парафин.
«С учетом того, что большинство компонентов растительного происхождения, это означает, что для большинства людей угрозы при использовании этого средства не возникает. Повторюсь, дело не касается индивидуальных непереносимостей», — объяснила терапевт.
Фармакологические свойства «Звездочки» и показания к применению
«Если мы рассматриваем фармакологические свойства этого бальзама, то они диктуются каждым компонентом», — отметила Маркелова.
Бальзам обладает местнораздражающим, антибактериальным и антисептическим действиями, а также влияет на капилляры и нервную систему. Все это способствует тому, что показания к применению достаточно широкие: инфекционные заболевания, грипп, головные боли, насморк, синусит, воспаления околоносовых пазух, кашель в тяжелой форме, боли в суставах, сухие мозоли, укусы насекомых и даже морская болезнь.
Поэтому на основании местнораздражающего действия, а также стимуляции нервной системы и рефлекторного действия на рефлексогенные зоны, этот медицинский препарат достаточно эффективен.
Юлия Маркелова
врач
По ее словам, если у человека нет вышеперечисленных жалоб, он может использовать «Звездочку» для поддержания бодрости. Это веский аргумент для применения этого средства.
Аналог «Звездочки»
У популярного бальзама «Звездочка» существует аналог — тигровый бальзам из Таиланда. По своим свойствам этот препарат схож с российским средством, но «Звездочку» чаще используют на отечественном рынке.
«Она более известна. Она передается из поколения в поколение. Вот поэтому этот препарат достаточно эффективен и используется и по сей день», — заключила Маркелова.
Полезные свойства компонентов «Звездочки»
Подробно о полезных свойствах каждого из компонентов бальзама «360» рассказала врач-нутрициолог, валеолог Наталья Петрова. По ее словам, все составляющие препарата глобально можно объединить в антисептические и противовоспалительные.
Камфору в медицине часто применяют при острой и хронической сердечной недостаточности, в том числе при коллапсах. Это вещество помогает за счет аналептического эффекта и даже может восстановить дыхание.
Многие из компонентов «Звездочки» обладают местных рефлекторным воздействием.
«Что это значит — местное рефлекторное воздействие? Оно отвлекает на себя внимание от основного раздражителя. При укусах пчел очень часто используют. Пчел, ос, других насекаемых, когда идет воспаление и боль. Местное воздействие на рецепторы немножко переносит это ощущение», — отметила врач.
Гвоздичное масло, которое тоже входит в состав «Звездочки», на Востоке применяют даже при зубной боли. Однако в этом случае все же необходимо обращаться к стоматологу, а не к бальзаму.
Масло эвкалипта оказывает антисептическое и противовоспалительное действия. Его также используют при ингаляциях.
Такое вещество, как перечная мята, тоже многосоставное. В него входит ментол. Мята оказывает спазмолитический эффект на гладкие мышцы, что приводит к анальгезирующему, то есть обезболивающему эффекту.
Хоть и кратковременно, но тем не менее помогает.
Наталья Петрова
врач
Почему «Звездочка» до сих пор популярна
Ответ на вопрос о популярности «Звездочки» лежит в плоскости психосоматики, считает нутрициолог.
«Это знание передавалось из рук матери своему потомству. Когда наши бабушки ухаживали за нашими мамами, они натирали нос „Звездочкой“, ушибы „Звездочкой“, и „Звездочка“ хранит тепло любви, заботу материнских рук. И конечно же, ассоциация как с грудным молоком», — добавила врач.
Она допустила, что запах бальзама может обладать «оживляющим эффектом».
Почему нельзя назначать самолечение
Несмотря на то что «Звездочка» внесена в реестр лекарственных средств России, существует федеральный закон № 323, напомнила Петрова. В рамках документа лечение осуществляется в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи.
«Есть ли это лекарственное средство в данных перечисленных документах? Ответ: нет, его там нет», — подчеркнула специалист.
Ни один врач никогда не скажет о том, чтобы пациенты начали заниматься самолечением.
«Почему? Потому что иногда за маской заболеваний простых, таких, как ОРЗ, ОРВИ, ларингит, трахеит, могут скрываться другие, более тяжелые заболевания, требующие специфического лечения», — объяснила врач.
Симптоматическое лечение, которое может применяться при ОРЗ и ОРВИ, зачастую не только не показано, но и способно усугубить течение истинного заболевания. Поэтому при проблемах со здоровьем необходимо обращаться к врачу, подчеркнула Петрова.
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