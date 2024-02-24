Здоровье 24 февраля 2024, 18:06 Хранит тепло любви. Почему бальзам «Звездочка» не утратил популярность Терапевт Маркелова назвала бальзам «Звездочка» абсолютно безопасным Соцсети

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Советский бальзам «Золотая звезда», более известный как «Звездочка», до сих пор пользуется популярностью среди россиян. «360» пообщался со специалистами и выяснил, действительно ли средство обладает целебными свойствами.

Безопасен ли бальзам «Звездочка»

В СМИ появилась информация о том, что врачи призвали россиян не лечить себя «Звездочкой». По данным вирусологов, бальзам не является лекарственным средством и не может самостоятельно избавить от болезни, сообщила Lenta.ru в социальной сети «ВКонтакте».

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При этом эксперты отметили, что использовать «Звездочку» можно, но только в комбинации с другими лекарствами, которые выписывают врачи.

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Бальзам «Звездочка» входит в реестр лекарственных средств России, рассказала «360» терапевт Юлия Маркелова. В настоящее время это один из самых дешевых и доступных препаратов благодаря входящим в его состав натуральным компонентам.

«Во-первых, этот бальзам используется для наружного применения, и он с осторожностью должен быть использован у детей до двух лет, а также при каких-то индивидуальных реакциях непереносимости на компоненты. Так как он производился или создавался по восточным технологиям, в нем содержатся натуральные компоненты и его использование для устранения неприятных симптомов абсолютно безопасно», — подчеркнула врач.

Что входит в состав бальзама «Звездочка»

В состав «Звездочки» входят множество компонентов: камфорное масло, эвкалипт, мятное эфирное масло, ментол, масло корицы и гвоздики, вазелиновое масло, вазелин и парафин.

«С учетом того, что большинство компонентов растительного происхождения, это означает, что для большинства людей угрозы при использовании этого средства не возникает. Повторюсь, дело не касается индивидуальных непереносимостей», — объяснила терапевт.

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Фармакологические свойства «Звездочки» и показания к применению

«Если мы рассматриваем фармакологические свойства этого бальзама, то они диктуются каждым компонентом», — отметила Маркелова.

Бальзам обладает местнораздражающим, антибактериальным и антисептическим действиями, а также влияет на капилляры и нервную систему. Все это способствует тому, что показания к применению достаточно широкие: инфекционные заболевания, грипп, головные боли, насморк, синусит, воспаления околоносовых пазух, кашель в тяжелой форме, боли в суставах, сухие мозоли, укусы насекомых и даже морская болезнь.

Поэтому на основании местнораздражающего действия, а также стимуляции нервной системы и рефлекторного действия на рефлексогенные зоны, этот медицинский препарат достаточно эффективен. Юлия Маркелова врач

По ее словам, если у человека нет вышеперечисленных жалоб, он может использовать «Звездочку» для поддержания бодрости. Это веский аргумент для применения этого средства.

Аналог «Звездочки»

У популярного бальзама «Звездочка» существует аналог — тигровый бальзам из Таиланда. По своим свойствам этот препарат схож с российским средством, но «Звездочку» чаще используют на отечественном рынке.

«Она более известна. Она передается из поколения в поколение. Вот поэтому этот препарат достаточно эффективен и используется и по сей день», — заключила Маркелова.

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Полезные свойства компонентов «Звездочки»

Подробно о полезных свойствах каждого из компонентов бальзама «360» рассказала врач-нутрициолог, валеолог Наталья Петрова. По ее словам, все составляющие препарата глобально можно объединить в антисептические и противовоспалительные.

Камфору в медицине часто применяют при острой и хронической сердечной недостаточности, в том числе при коллапсах. Это вещество помогает за счет аналептического эффекта и даже может восстановить дыхание.

Многие из компонентов «Звездочки» обладают местных рефлекторным воздействием.

«Что это значит — местное рефлекторное воздействие? Оно отвлекает на себя внимание от основного раздражителя. При укусах пчел очень часто используют. Пчел, ос, других насекаемых, когда идет воспаление и боль. Местное воздействие на рецепторы немножко переносит это ощущение», — отметила врач.

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Гвоздичное масло, которое тоже входит в состав «Звездочки», на Востоке применяют даже при зубной боли. Однако в этом случае все же необходимо обращаться к стоматологу, а не к бальзаму.

Масло эвкалипта оказывает антисептическое и противовоспалительное действия. Его также используют при ингаляциях.

Такое вещество, как перечная мята, тоже многосоставное. В него входит ментол. Мята оказывает спазмолитический эффект на гладкие мышцы, что приводит к анальгезирующему, то есть обезболивающему эффекту.

Хоть и кратковременно, но тем не менее помогает. Наталья Петрова врач

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Почему «Звездочка» до сих пор популярна

Ответ на вопрос о популярности «Звездочки» лежит в плоскости психосоматики, считает нутрициолог.

«Это знание передавалось из рук матери своему потомству. Когда наши бабушки ухаживали за нашими мамами, они натирали нос „Звездочкой“, ушибы „Звездочкой“, и „Звездочка“ хранит тепло любви, заботу материнских рук. И конечно же, ассоциация как с грудным молоком», — добавила врач.

Она допустила, что запах бальзама может обладать «оживляющим эффектом».

Почему нельзя назначать самолечение

Несмотря на то что «Звездочка» внесена в реестр лекарственных средств России, существует федеральный закон № 323, напомнила Петрова. В рамках документа лечение осуществляется в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи.

«Есть ли это лекарственное средство в данных перечисленных документах? Ответ: нет, его там нет», — подчеркнула специалист.

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Ни один врач никогда не скажет о том, чтобы пациенты начали заниматься самолечением.

«Почему? Потому что иногда за маской заболеваний простых, таких, как ОРЗ, ОРВИ, ларингит, трахеит, могут скрываться другие, более тяжелые заболевания, требующие специфического лечения», — объяснила врач.

Симптоматическое лечение, которое может применяться при ОРЗ и ОРВИ, зачастую не только не показано, но и способно усугубить течение истинного заболевания. Поэтому при проблемах со здоровьем необходимо обращаться к врачу, подчеркнула Петрова.