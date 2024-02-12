Здоровье 12 февраля 2024, 08:00 Правила противовирусной безопасности на каждый день Что делать, когда вирусы не хотят отступать Katemangostar / Freepik

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Зима в самом разгаре и с завидным постоянством «одаривает» жителей нашей страны рекордными морозами. На пике и вирусная активность. Вернувшиеся с новогодних каникул и приступившие к работе и учебе россияне продолжают обмениваться вирусами и, как следствие, болеть. На третьей неделе 2024 года Роспотребнадзор зафиксировал более 900 тысяч случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. По мнению специалистов, вирусная эпидемия начнет отступать не раньше, чем через три-четыре недели. Выдержать этот непростой период без потерь для здоровья помогут вовремя принятые меры противовирусной профилактики.

Повышенная вирусная опасность сохраняется

В более чем половине российских регионов уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышает среднероссийский показатель, отмечает Роспотребнадзор. В столичном регионе и Санкт-Петербурге пик заболеваний пришелся на декабрь, и сейчас здесь отмечается некоторое снижение числа заболевших. Теперь же вирусы устремились в остальные российские регионы. На них в настоящее время приходится 85% роста заболеваемости по стране.

Лидирует так называемый «гонконгский» грипп А (H3N2). Он может протекать достаточно тяжело и представлять серьезную опасность для организма. Инфекция, как правило, поражает дыхательную и пищеварительную системы.Может сопровождаться высокой температурой, плохо поддающейся снижению, и вызывать осложнения.

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Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов сообщил, что эксперты прогнозируют сохранение текущего тренда заболеваемости еще примерно в течение месяца. Далее, по его словам, на смену гриппу А должен прийти более «легкий» грипп B. Это будет свидетельствовать о начале спада заболеваемости, пояснил эксперт. Горелов добавил, что говорить о завершении этого процесса можно будет не раньше середины мая.

Специалисты считают, что в настоящее время грипп представляет для россиян более сильную угрозу, нежели ковид. Во-первых, заболеваемость коронавирусной инфекцией постепенно снижается и сейчас не превышает 25 тысяч случаев в неделю. Во-вторых, как недавно сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, за прошедший год ни один коронавирусный штамм не стал более «злым и опасным для людей». Однако степень заразности коронавирусной инфекции, все-таки возросла, предупредила Попова.

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Как укрепить защиту от инфекций

В условиях повышенного риска встречи с инфекцией на первый план выходят меры профилактики. Помимо базовых правил, врачи рекомендуют принимать эффективные и безопасные противовирусные препараты. И от гриппа, и от ковида такие средства существуют, пояснил академик Горелов. Стоит учитывать, что максимальную эффективность антивирусные средства демонстрируют в том случае, если начать их прием не позднее первых нескольких дней болезни, добавил эксперт. А если вы почувствовали недомогание, то при первых симптомах болезни следует обратиться к врачу, чтобы избежать развития осложнений.

В аптеках представлен широкий ассортимент противовирусных препаратов, пользующихся популярностью у специалистов и пациентов: Интерферон, Амиксин, Арбидол и др.

Ирина Ленева, доктор биологических наук, завлабораторией экспериментальной вирусологии НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова РАН советует отдавать предпочтение препаратам прямого противовирусного действия, которые безопасно подавляют разнообразные вирусы, не затрагивая иммунитет человека. К ним относится умифеновир (международное название действующего вещества Арбидола).

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За годы его применения в России и других странах мира, препарат прошел через сотни доклинических и клинических исследований. В конце 2023 года в рецензируемом международном научном журнале Immunity Inflammation and Diseases был опубликован обзор накопленного массива данных по умифеновиру, подготовленный группой ученых из Китая. Авторы статьи резюмировали, что это противовирусное средство эффективно справляется с широким перечнем возбудителей ОРВИ, включая вирусы гриппа серотипов А и В, а также коронавирусный «омикрон». Кроме того, у средства высокий профиль безопасности и низкая вероятностью возникновения резистентности (невосприимчивости вирусов). О том, что нынешние штаммы гриппа устойчивости к противовирусным препаратам не имеют, недавно заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Повысить устойчивость противовирусного барьера помогут и другие проверенные временем средства: чаще мойте руки, проветривайте помещения, старайтесь избегать контактов с заболевшими и при необходимости пользуйтесь масками. А приверженность здоровому и активному образу жизни поможет организму устоять под натиском инфекций!

Внимание: заниматься самолечением нельзя, а перед приемом любого препарата необходимо проконсультироваться с врачом и прочитать инструкцию. Положительное действие, безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий не гарантируются. Применять лекарственные средства можно исключительно по показаниям, указанным в инструкциях, которые утверждены в установленном порядке.