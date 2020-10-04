Россияне бросились скупать противовирусные препараты. А еще подскочили продажи «Звездочки»

По данным сервиса, помимо противовирусных препаратов, сограждане стали покупать иммуномодуляторы. Спрос вырос на 71%. Потребители лекарств переориентировались из-за пандемии.

«В информационном пространстве сейчас большая шумиха по поводу коронавируса. Люди реагируют на это и пытаются себя как-то обезопасить. А поскольку эффективных средств профилактики и защиты от COVID-19 не существуют, они прибегают к тем, которые им уже известны и которые представлены на рынке», — приводит издание слова директора по развитию фармацевтической компании RNC Pharma Николая Беспалова.

В компании DSM Group, которая исследует фармакологический рынок, в 2020 году взлетели продажи парацетамола, сиропов от кашля и бальзама «Звездочка».

Парацетамола стали продавать на 56% больше, продажи сиропов выросли на 52%, а вьетнамского бальзама — на 30%.

Ранее в российских аптеках появились лекарства для лечения коронавируса. В Москве амбулаторные пациенты с COVID-19 будут получать «Арепливир» и «Коронавир» бесплатно.