Здоровье 09 апреля 2024, 01:07 Паводок принес кишечную инфекцию в Орск. Но опасность идет не только от воды Инфекционист Раченкова: кишечная инфекция возникает из-за грязных еды и воды РИА «Новости»

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Рост заболеваемости острой кишечной инфекцией начался в затопленном после прорыва дамбы Орске. По данным областного Минздрава, общее число заболевших составило 27 человек. При этом первые случаи зафиксировали еще до прихода большой воды. Источником заражения власти назвали водопроводную воду, которую пили заболевшие. Возбудителей острой кишечной инфекции довольно много, но способы защититься от них существуют. Главное помнить, что в организм опасные бактерии и вирусы попадают через рот.

Локальная вспышка

Первые сообщения об острой кишечной инфекции у 18 жителей Орска появились еще в четверг, 4 апреля. Власти региона заявили, что в больницу с тяжелом состоянии доставили восемь зараженных. Симптомы у всех заболевших совпадали: рвота и сильный понос. При этом все пациенты оказались жителями трех улиц, которые признались, что пили воду из-под крана.

При лабораторном исследовании биоматериала заболевших и водопроводной воды специалисты регионального управления Роспотребнадзора обнаружили норовирус второго типа, который назвали источником заражения.

В созданном после паводка оперативном штабе решили отключить водоснабжение домов, чтобы провести дезинфекцию труб и не допустить роста числа заболевших. Вице-губернатор по социальной политике — министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова призвала жителей региона отказаться от употребления водопроводной воды и чаще мыть руки.

«При симптомах острой кишечной инфекции немедленно обращайтесь за медицинской помощью и не занимайтесь самолечением», — подчеркнула она.

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В минувшее воскресенье, 7 апреля, правительство Оренбургской области сообщило, что состояние госпитализированных и проходящих амбулаторное лечение пациентов с острой кишечной инфекцией опасений не вызывает. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей и получают всю необходимую помощь.

«Других обращений в скорую помощь и лечебные учреждения по обстоятельствам, связанным с паводком, не зафиксировали», — подчеркнули в пресс-службе правительства.

Но уже на следующий день Савинова уточнила, что всего в Орске зарегистрировали 27 случаев острой кишечной инфекции, из которых заражение норовирусом подтвердилось только у девяти.

Мы безусловно связываем с паводковой ситуацией заболеваемость кишечной инфекцией, которая произошла у нас во Втором квартале. <…> На данный момент у нас зарегистрировано 27 случаев кишечной инфекции. Татьяна Савинова вице-губернатор по социальной политике — министр здравоохранения Оренбургской области

Она добавила, что с целью профилактики всех эвакуированных жителей подтопленных населенных пунктов бесплатно обеспечили противовирусными препаратами. Кроме того, начиная со вторника, 9 апреля, в Оренбургской области начнется массовая вакцинация населения от гепатита А.

Савинова напомнила, что опасный возбудитель также передается с загрязненными пищей и водой. В условиях паводка риски заражения возросли, поэтому она попросила жителей не отказываться от прививки ради собственного здоровья.

Сезонное заболевание

Рост случаев заболеваний острой кишечной инфекцией всегда возрастает с наступлением весны. В случае Оренбургской области ситуация ухудшилась из-за паводка, который сказался на качестве водопроводной воды, куда проникли возбудители: вирусы и бактерии. Об этом в комментарии «360» заявила врач-инфекционист Любовь Раченкова.

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«Заражение происходит алиментарным путем, то есть через рот. Возбудитель может попасть в организм через предметы обихода, через недоброкачественную воду или продукты питания», — перечислила специалист

Инфекционист отметила, что главные признаки острой кишечной инфекции: диарея и лихорадка. Такое состояние может привести человека к серьезному обезвоживанию. Это особенно опасно для маленьких детей и людей старше 65 лет с сопутствующими заболеваниями. Поэтому качественное лечение им может обеспечить только профессиональная медицинская помощь, чтобы избежать возможных осложнений.

Если по каким-то причинам предохраниться не получилось, и симптомы кишечных инфекций появились, то в лечении самое основное — это употребление большого количества жидкости с электролитами, солями и глюкозой для лучшего усвоения. То есть лучше пить много минеральной воды и чай с сахаром. Любовь Раченкова врач-инфекционист

По словам медика, ежедневный минимальный объем потребляемой жидкости для человека с кишечной инфекцией составляет от 2,5 до трех литров.

«Также в лечении обязательно используются адсорбенты, которые связывают и выводят из организма токсические продукты», — добавила инфекционист.

Она подчеркнула, что амбулаторно лечить кишечную инфекцию можно только взрослым и при легкой форме заболевания. Если у зараженного пациента высокая температура, а количество походов в туалет превышает пять раз в день, то оставаться дома нельзя и нужно немедленно поехать в больницу.