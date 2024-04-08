Здоровье 08 апреля 2024, 16:46 Почти 30 случаев кишечной инфекции выявили в затопленном Орске Минздрав Оренбургской области: в Орске выявили 27 случаев кишечной инфекции РИА «Новости»

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В Орске обнаружили 27 случаев кишечной инфекции, которые связаны с паводковой ситуацией. Об этом на брифинге сказала глава Минздрава Оренбургской области Татьяна Савинова.

«На данный момент зарегистрировали 27 случаев кишечной инфекции в Орске. Как такового очага нет у нас, так как жителей эвакуировали», — заявила она.

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Савинова подчеркнула, что повышение заболеваемости кишечной инфекцией в регионе во втором квартале связано с паводковой ситуацией.

Несколько дней назад стало известно, что восемь жителей Орска попали в больницу с острыми кишечными инфекциями, среди них есть дети. Лабораторное исследование водопроводной воды в городе показало наличие норовируса второго типа.

Савинова призывала население Орска сделать вакцины от гепатита А. Также им людям предоставят бесплатные противовирусные средства для профилактики кишечных и респираторных инфекций.