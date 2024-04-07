Происшествия 07 апреля 2024, 21:50 Жителям Орска порекомендовали сделать вакцинацию от гепатита А Минздрав: в Орске временно прекратили стационарную медпомощь РИА «Новости»

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Оказание стационарной медицинской помощи в Орске временно прекратили, эвакуированным из зоны затопления сделают вакцинацию от гепатита А. Об этом сообщили в Минздраве Оренбургской области.

Пациентов перенаправят в профильные учреждения Новотроицка и Оренбурга. В городе сейчас оказывают преимущественно экстренную и неотложную помощь

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Стационары расположены по адресам: улица Новосибирская, 117 и улица Станиславского, 50.

Для профилактики респираторных и кишечных инфекций эвакуированным жителям бесплатно предоставят противовирусные средства.

С 9 апреля начнется массовая вакцинация населения от гепатита А, заявила глава регионального Минздрава Татьяна Савинова.

«Прошу население <…> максимально соглашаться на проведение вакцинации, поскольку при подобных природных стихиях риск заражения гепатитом А резко повышается», — предупредила министр.

В Сети появились новые кадры затопленного Орска, куда продолжает прибывать вода. На ролике видно, как людей спасают с помощью лодок. Трамвайные остановки в городе ушли под воду.