Эксклюзив 09 января 2024, 14:03 Ковид уступит гриппу, но не сейчас. С чем связана массовая вспышка заболеваемости Профессор Чумаков: заболеваемость гриппом и ковидом в России пойдет на спад РИА «Новости»

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Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом. К февралю эпидситуация начнет улучшаться, заявил «360» главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков.

Обычный рост заболеваемости

«Одновременно идет и эпидемия гриппа, и ковида. Ничего такого совсем уж страшного нет, потому что такая ситуация по гриппу бывает каждый год. Присоединился ковид. Но ковид уже, как говорится, „не ковид“. Он более мягкий», — заявил специалист.

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Профессор назвал нынешний рост показателей обычным явлением. Петр Чумаков напомнил, что каждый год в определенный сезон люди начинали болеть. Заболеваемость росла, а затем снижалась.

РИА «Новости»

«Сейчас сезонный подъем заболеваемости. Сыграли два фактора. Во-первых, погодный, во-вторых, то, что ослаблен коллективный иммунитет. По мере того, как люди переболеют, коллективный иммунитет возрастет. Думаю, в ближайшие пару недель все пойдет на убыль, к весне мы придем без эпидемий», — сказал он.

Ковид против гриппа

Заболеть одновременно гриппом и ковидом, по словам специалиста, возможно. Но это большая редкость.

Теоретически можно заразиться сразу и тем, и другим. Такие случаи бывали, но это единицы. В данном случае речь идет о том, что циркулирует и вирус гриппа, и коронавируса, и люди болели либо тем, либо этим. Петр Чумаков

Отличить грипп от ковида, по словам профессора, непросто. Оба протекали от пяти до семи дней, схемы лечения примерно одинаковые.

«Довольно трудно даже распознать, чем человек заболел. Потому что в каждом случае не проводится диагностика. В принципе, терапия такая же. Появились специфические таблетки, которые действуют именно на ковид. Это, правда, действует только на ранних стадиях, и может ослабить проявления», — сказал он.

Серьезные последствия

В сезоне 2023–2024 годов в воздухе циркулировали две разновидности гриппа — вирус группы А, или гонконгский, и группы В. Первый передавался от птиц, второй — между людьми. Петр Чумаков заявил, что за столетия распространения вирус гриппа В сильно ослаб.

РИА «Новости»

«Люди болеют как простудой. При гриппе А бывают более тяжелые случаи. Пока еще ковид более серьезный, чем грипп. Но постепенно это так же снижается, и через какое-то время, видимо, будет одинаково, а, может быть, даже ковид уступит гриппу по серьезности», — предупредил профессор.

Петр Чумаков связал лидерство ковида по тяжести с его долгоиграющими последствиями. Он заявил, что ситуация изменится. По мнению специалиста, грипп вернет себе первое место.