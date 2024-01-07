Здоровье 07 января 2024, 22:21 Врач назвал основные причины смерти при гриппе Иммунолог Викулов: грипп способен вызывать смертельную пневмонию Pxhere

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Вирус гриппа несет собой смертельную угрозу даже для молодых и здоровых людей. В России им ежегодно заболевают более 30 миллионов человек, рассказал в беседе с kp.ru врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

«Грипп способен вызывать смертельную пневмонию. Или вирусно-бактериальную пневмонию, если к ослабленному гриппом организму присоединится бактериальная инфекция», — пояснил он.

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Инфекционист предупредил, что существуют осложнения, связанные с поражением головного мозга, зрения и других органов. Также грипп может вызывать тромбозы и очень серьезное поражение дыхательной системы, приводящее к отеку легких.

«В некоторых случаях гриппу свойственно принимать агрессивное течение даже у людей без нарушений иммунной системы в прошлом. В этом и заключатся коварство гриппа. Именно поэтому и существует иммунопрофилактика» — резюмировал Викулов.

Накануне стало известно о смерти 20-летней шорт-трекистки Анастасии Середы. Спортсменка скончалась из-за осложнений на фоне гриппа.